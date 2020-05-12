Угроза минимальна: Евгений Куйвашев рассказал, как работают роддома в Екатеринбурге

12 Май 2020 2020-05-12T18:28:57+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 мая детально рассказал, как в Екатеринбурге функционируют родильные дома в период пандемии коронавируса.

Ни в одном медицинском учреждении Екатеринбурга нет полной гарантии, что коронавирус не проберется на их территорию. Работу нескольких роддомов уже пришлось ограничить.

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После того, как у сотрудника НИИ ОММ выявили COVID-19, учреждение закрыли на карантин, после чего провели постконтактное тестирование медицинского персонала и пациенток, изоляцию и дезинфекцию. По словам специалистов, угроза распространения вируса в роддоме минимальна.

Также карантин действует в роддоме Городской клинической больнице №40 после диагностирования коронавируса у одной из пациенток.

Что касается роддома ГБ №14: этот объект включен в работу как провизорный госпиталь. Туда будут госпитализировать будущих мам с ОРВИ и пневмониями, но не с коронавирусом. Именно такое разделение потоков больных позволит обезопасить пациенток.

Дефицита мест для беременных женщин в Екатеринбурге, по словам губернатора, не ожидается. Пациенток из Свердловской области принимают перинатальные центры: екатеринбургский и областной.

- Надеюсь, что в самое ближайшее время откроется и родительное отделение ГКБ №40, - отметил Евгений Куйвашев.

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ИСТОЧНИК KP.RU