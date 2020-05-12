Как в Екатеринбурге и Свердловской области борются с нарушителями режима самоизоляции: данные на 12 мая

12 Май 2020 2020-05-12T17:45:43+03:00

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели около 20 тысяч бесед, связанных с несоблюдением масочного режима и самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

За выходные режим самоизоляции нарушили почти шесть тысяч уральцев

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В Свердловской области сотрудники полиции продолжают патрулировать улицы и фиксировать нарушения режима самоизоляции. За три дня выходных на нарушителей режима полицейские оформили 5 тысяч 775 протоколов.

- Протокол на гражданина составляется в том случае, если после профилактической беседы он отказывается выполнять указанные требования, - отметили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Напомним,что требования установлены в рамках режима повышенной готовности на территории Свердловской области. К ним относятся соблюдение масочного режима и самоизоляции. Только в Екатеринбурге сотрудники полиции провели около 20 тысяч бесед по поводу не соблюдения этих требований.

Напомним, что особый режим в Свердловской области будет действовать до 18 мая. Со следующего понедельника в регионе начнут поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU