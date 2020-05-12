2020-05-12T17:22:33+03:00
Общество

Когда в Екатеринбурге и Свердловской области начнут отменять ограничения: отвечает губернатор

Особый режим, введенный из-за пандемии коронавируса, будут отменять поэтапно
Алина СУРИНА
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Особый режим будут снимать поэтапно с 18 маяОсобый режим будут снимать поэтапно с 18 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Особый режим, введенный из-за пандемии коронавируса, будут отменять поэтапно. Отменять ограничения начнут с 18 мая. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Напомним, что до 18 мая в регионе продолжает действовать особый режим, который сохраняет запрет на деятельность ряда организаций и учреждений. Кроме того, в области действует масочный режим и требования соблюдения социальной дистанции.

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- Вчера Владимир Путин объявил об окончании режима рабочих дней с 12 мая, и, конечно, я понимаю, что всех сейчас интересует конкретика: каким образом, в каком порядке в Свердловской области могут быть сняты ограничения, - написал губернатор. - Я собираю и анализирую информацию, чтобы ослабление режима повышенной готовности не обернулось новой вспышкой.

Сегодня глава региона обсудил поэтапный вывод Свердловской области из режима ограничений с представителями медицинского сообщества, которые поддержали решение начать снятия ограничений с 18 мая. Напомним, что на встрече эксперты заявили, что в регионе зафиксирована положительная динамика по коронавирусу - это низкий уровень летальности и стабильное и небольшое количество больных в тяжелом состоянии, что подтверждает достаточно высокое качество лечения.

Евгений Куйвашев рассказал, что завтра пройдет еще несколько совещаний, на которых обсудят поэтапное снятие ограничений. После них губернатор пообещал дать максимально точную информацию по поводу выхода региона из особого режима. Добавим, что на совещании с медиками сегодня также обсуждалась возможность разрешить уральцам гулять в парках и на спортивных площадках и открытие сферы общественного питания и бытового обслуживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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