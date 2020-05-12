12 Май 2020 2020-05-12T19:43:10+03:00

О COVID-19, обнаруженном на трех кассах продуктовых супермаркетов сообщали в СМИ

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Оперштаб опроверг информацию о коронавирусе в трёх магазинах Екатеринбурга. О COVID-19, обнаруженном на трех кассах продуктовых супермаркетов сообщали в нескольких СМИ города. Коронавирус якобы нашли после массовых проверок магазинов.

- По данным управления Роспотребнадзора, информация об обнаружении коронавируса на кассах магазинов региона не соответствует действительности, - рассказали в региональном оперштабе.

Специалисты Роспотребнадзора действительно проводят регулярные проверки соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. В том числе это касается проверок в объектах розничной торговли. Однако, по словам оперштаба, информация о смывах для исследования на коронавирус, а также об обнаружении новой инфекции в магазинах региона, подтверждения на данный момент не нашла.

Напомним, что в Екатеринбурге в конце апреля пробы на коронавирус брали в транспорте Екатеринбурга. После проверки Роспотребнадзор сообщил, что никаких патогенов в общественном транспорте города не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU