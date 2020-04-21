Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 21 апреля 2020 года: полусухой закон и нападение на полицейского

ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАБОЛЕВШИХ

В Екатеринбурге – локальный всплеск коронавирусной инфекции. Все дело в результатах тестирования 75 пациентов и 16 врачей Городской клинической больницы №1, которые оказались положительными. При этом, вину за распространение вируса региональный министр здравоохранения Андрей Цветков возложил на самих медиков, которые нарушали санитарно-эпидемиологические требования во время работы.

Теперь все, кто навещал своих родных и знакомых в больнице в течение последних двух недель, должны позвонить на «горячую линию» областного минздрава, чтобы передать свои данные для Роспотребнадзора.

Этим случаем уже заинтересовались прокуратуры и следственный комитет Свердловской области, которые проведут совместное расследование.

Кстати, в ближайшее время в регионе ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Осложняет ситуацию тот факт, что многие жители Среднего Урала могут болеть бессимптомно.

- Риски заражения высоки, поскольку большое число инфицированных граждан сразу нельзя выявить, - говорит главный санитарный врач области Дмитрий Козловских.

Как работает гордума в условиях карантина 00:00 00:00

Кроме ситуации с заболевшими врачами и пациентами, в Екатеринбурге и Первоуральске за сутки обнаружили восемь заболевших. Состояние 9 уральцев – тяжелое, 28 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.

55 пациентов полностью победили болезнь и выписаны домой.

Режим самоизоляции предварительно продлен до 30 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСОМ И НОЖОМ

В Екатеринбурге в субботу в одном из многоэтажных домов по улице Волгоградской произошел вопиющий случай, когда зараженный коронавирусом 57-летний мужчина отказался от лечения коронавируса в больнице. А когда за ним приехали домой, то набросился на участкового уполномоченного Сергея Урванцева с ножом, ранив его в предплечье.

- Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения, к сожалению, не обошлось, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

После нападения на место ЧП пришлось вызывать подкрепление. Дебошир был доставлен в больницу, после которой его ждем суд.

Сейчас допрашиваются свидетели, проводится судебная медицинская экспертиза.

НАДО МЕНЬШЕ ПИТЬ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении времени для продажи алкоголя на территории региона. Теперь купить горячительные напитки на время пандемии коронавируса можно только с 10 утра до 19 часов.

Глава региона объяснил решение тем, что во время нерабочего месяца многие свердловчане устраивают «пикники» прямо возле продуктовых магазинов под окнами квартир. Этим они делают жизнь культурных граждан подчас невыносимой.

Деньги на мониторинг СМИ потратят из бюджетаФото: Алексей БУЛАТОВ

О ЧЕМ ПИШУТ ЖУРНАЛИСТЫ

Об этом будут докладывать до конца 2020 года руководству области за наши с вами деньги. Обозначена конкретная сумма в 2 миллиона рублей. Подрядчика определят 23 апреля.

В чем смысл: власти важно понимать, что и как пишут о ней, а также о ключевых проблемах, которых сегодня в нашем государстве хватает, местные СМИ, а также Telegram-каналы.

«Правда. Музыка. Свобода» в эфире радио «Комсомольская правда» 92.3 FM 00:00 00:00

При этом, отчеты в специальную электронную систему должны заноситься по определенным параметрам: отдельно позитивные новости, отдельно нейтральные и отдельно негативные.

Отслеживать будут не меньше десятка радиостанций, около 40 газет и журналов, а также сотни информационных ресурсов в интернете. Деньги на это выделят из бюджета Свердловской области.

Для чего это нужно – понятно: реагировать на информационную повестку и, прежде всего, исправлять в нужную сторону негатив, а также усиливать поводы. Но вот зачем создавать для этого в кризисное время отдельную систему – непонятно. Ведь всю эту работу может делать 1 специалист, работая в обычном поисковике Яндекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, почему в больнице № 1 Екатеринбурга коронавирусом заразились 91 человек. Это происшествие стало первым очагом инфекции на Среднем Урале (подробнее)

Губернатор Куйвашев ограничил продажу алкоголя в Свердловской области. Теперь торговать спиртным можно только с 10:00 до 19:00 (подробнее)