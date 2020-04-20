2020-04-20T10:38:15+03:00
Общество

За сутки в Свердловской области нашли еще восемь заболевших коронавирусом

Теперь в регионе - 149 заразившихся
Мария Трапезникова
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На Урале - новые заразившиеся коронавирусомНа Урале - новые заразившиеся коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области обнаружили еще восемь заболевших коронавирусом. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Теперь в регионе официально зарегистрировано 149 заразившихся.

- Новые заболевшие - жители Екатеринбурга и Первоуральска. Состояние 9 человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии, - отметили там.

В регионе есть первый погибший от коронавируса: 54-летний житель Красноуфимска, который слишком поздно обратился за медицинской помощью. Тест на наличие вируса в организме показал положительный результат только после вскрытия.

Но хорошие новости тоже есть: за все время медикам удалось вылечить и выписать 55 человека. Каждый из них сдавал двойные тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Между тем, накануне в Екатеринбург вернулся спецборт с уральскими туристами, которых вывезли из Таиланда. Все 180 человек сразу по выходу из самолета были автобусами отправлены в обсервацию под Полевским. Нам удалось поговорить с одной из екатеринбурженок, которая рассказала, как их там встретили и разместили.

Вместе с тем, в ночь с субботы на воскресенье в Екатеринбурге прошли пасхальные богослужения. Несмотря на запрет о проведении массовых религиозных мероприятий и обращение Митрополита Кирилла, верующие все-таки пришли на службы. О том, как это было, можно посмотреть в нашем большом фоторепортаже.

Напомним, что в Свердловской области введен режим самоизоляции – предварительно, до 30 апреля. Это значит, что выходить из дома можно только за редким исключением. Всех нарушителей активно ловят и наказывают полицейские – только за минувшие выходные было составлено 104 материала, которые переданы в региональный МОБ для составления протоколов.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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