2020-04-20T08:36:29+03:00
Общество

Полицейские составили 104 материала на екатеринбуржцев, нарушивших самоизоляцию

В минувшие выходные они вместе с сотрудниками МЧС проводили рейды
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В минувшие выходные полицейские совместно с сотрудниками МЧС на территории Екатеринбурга провели совместные рейды, в рамках которых ловили нарушителей самоизоляции и установленного в городе противопожарного режима.

- В ходе рейда были проверены парковые зоны, где граждан предупреждали о мерах самоизоляции, а также о соблюдении правил пожарной безопасности, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Полицейские разъясняли горожанам необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также общественного порядка.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В итоге, за выходные полицейские составили 28 протоколов за мелкое хулиганство, 33 протокола за распитие алкоголя в общественных местах, и еще 104 материала о нарушении самоизоляции. Последние документы будут направлены в региональное Министерство общественной безопасности для составления протоколов. А сотрудники МЧС составили один протокол на мужчину, который готовил шашлыки в парке Академического.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области, предварительно, введен до 30 апреля. А противопожарный режим – с 18 апреля. Это значит, что горожанами нельзя гулять в лесах, разводить открытый огонь и костры, готовить шашлыки, а также жечь сухую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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