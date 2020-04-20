Полицейские составили 104 материала на екатеринбуржцев, нарушивших самоизоляцию

20 Апр 2020 2020-04-20T08:36:29+03:00

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В минувшие выходные полицейские совместно с сотрудниками МЧС на территории Екатеринбурга провели совместные рейды, в рамках которых ловили нарушителей самоизоляции и установленного в городе противопожарного режима.

- В ходе рейда были проверены парковые зоны, где граждан предупреждали о мерах самоизоляции, а также о соблюдении правил пожарной безопасности, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Полицейские разъясняли горожанам необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также общественного порядка.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В итоге, за выходные полицейские составили 28 протоколов за мелкое хулиганство, 33 протокола за распитие алкоголя в общественных местах, и еще 104 материала о нарушении самоизоляции. Последние документы будут направлены в региональное Министерство общественной безопасности для составления протоколов. А сотрудники МЧС составили один протокол на мужчину, который готовил шашлыки в парке Академического.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области, предварительно, введен до 30 апреля. А противопожарный режим – с 18 апреля. Это значит, что горожанами нельзя гулять в лесах, разводить открытый огонь и костры, готовить шашлыки, а также жечь сухую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU