Кто следит за исполнением режима самоизоляции и как получить допвыплаты: отвечает свердловский губернтор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать на своей странице в Insatrgam ответы на вопросы свердловчан, касающиеся режима самоизоляции. В этот раз речь пойдет о том, кто же все-таки следит за соблюдением установленного режима и сколько семей получат выплаты, обещанные губернатором.

Моя мама работает в садике, который не относится к дежурным. Их всех первый раз вызвали на работу, чтобы они там все мыли и обрабатывали. И опять вызывают, чтобы сделать субботник. Имеют ли права в период самоизоляции всех вызывать и делать уборку в помещении?

– Добрый день, что касается субботников, я свою позицию уже озвучивал и она не поменялась: в сложившейся эпидемиологической ситуации речи о них быть не может! Особый режим в Свердловской области не отменяется, и детские сады на сегодняшний день могут работать только в режиме дежурных групп. При этом помещения действительно требуют уборки и дезинфекции. Что касается описанной ситуации, то трудовой коллектив детсада может быть выведен для подготовки помещений к приему малышей, если имеются все необходимые документы, разрешающие открытие дежурной группы, прежде всего – согласование с Роспотребнадзором. Если же сад закрыт, воспитанники не посещают его, то и сотрудники должны находиться дома, соблюдая изоляцию.

Кто должен следить за исполнением режима самоизоляции?

- Контроль за соблюдением режима сегодня осуществляет областное министерство общественной безопасности, Роспотребнадзор и органы внутренних дел. Главным образом они пытаются разъяснить людям опасность, убедить их следовать принятым в регионе мерам. В отдельных случаях приходиться обращаться в суд – несколько сотен материалов уже передано для оформления протоколов об административном правонарушении. Но, как вы понимаете, к каждому полицейского не приставишь. Не хотелось бы закручивать гайки. Я надеюсь, люди все-таки поймут, почему сегодня так важно оставаться дома. Если ситуация кому-то кажется абстрактной, то стоит задумать о тех 141 жителе регионе, которые уже попали в больницу с COVID-19. Верю в профессионализм наших врачей, но все-таки шесть пациентов сейчас находится в тяжелом состоянии, около тридцати – в состоянии средней тяжести.

Расскажите поподробнее о назначенных вами выплатах и порядке их получения.

- Мы приняли решение о помощи наиболее уязвимым категориям свердловчан. Как я говорил, единоразовые выплаты до пяти тысяч рублей получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, которые в настоящее время состоят на учете в организациях соцзащиты как нуждающиеся в поддержке. Помощь смогут получить около 70 тысяч семей. Причем выплаты будут предоставляться автоматически, без заявлений и справок. Уже на предстоящей неделе эти меры мы рассмотрим на заседании Правительства. По пять тысяч рублей из бюджета области будут выделены для самозанятых граждан, которые оформили этот статус до 1 апреля 2020 года. Также мы приняли решение о том, чтобы выделить 300 миллионов на предоставление льготных займов для малого и среднего бизнеса, еще 30 миллионов – на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам.

Президент сказал о дополнительных выплатах медикам. Положены ли им данные выплаты? Если нет, то, возможно, будут какие-либо выплаты для них от губернатора?

- Мы стараемся сделать все, чтобы обеспечить индивидуальными средствами защиты в первую очередь именно медиков, чтобы свести угрозы к минимуму. Кроме того, мы приняли решение о дополнительном финансовом поощрении тех медицинских работников, которые работают непосредственно с больными с COVID-19. И медики, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, также учтены в числе получателей этих надбавок. Наш Минздрав сейчас отрабатывает и с главными врачами, и с профсоюзами, и с представителями Медицинской и Общественной палат справедливые, понятные и прозрачные механизмы получения надбавок. Надеюсь, решение будет приемлемым для всего медицинского сообщества. Если же обнаружатся, как принято говорить, перегибы на местах, оперативно поправим ситуацию.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован 141 случай заражения коронавирусом. Новые заболевшие – из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. При этом за все время врачам удалось вылечить и выписать 52 человека.

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