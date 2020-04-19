2020-04-19T15:47:39+03:00
Общество

Кто следит за исполнением режима самоизоляции и как получить допвыплаты: отвечает свердловский губернтор

Евгений Куйвашев продолжает вести свой блог в Instargam, общаясь с горожанами
Мария Трапезникова
Поделиться:
Евгений Куйвашев продолжает вести свой блог в Instargam, общаясь с горожанамиЕвгений Куйвашев продолжает вести свой блог в Instargam, общаясь с горожанамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать на своей странице в Insatrgam ответы на вопросы свердловчан, касающиеся режима самоизоляции. В этот раз речь пойдет о том, кто же все-таки следит за соблюдением установленного режима и сколько семей получат выплаты, обещанные губернатором.

Моя мама работает в садике, который не относится к дежурным. Их всех первый раз вызвали на работу, чтобы они там все мыли и обрабатывали. И опять вызывают, чтобы сделать субботник. Имеют ли права в период самоизоляции всех вызывать и делать уборку в помещении?

– Добрый день, что касается субботников, я свою позицию уже озвучивал и она не поменялась: в сложившейся эпидемиологической ситуации речи о них быть не может! Особый режим в Свердловской области не отменяется, и детские сады на сегодняшний день могут работать только в режиме дежурных групп. При этом помещения действительно требуют уборки и дезинфекции. Что касается описанной ситуации, то трудовой коллектив детсада может быть выведен для подготовки помещений к приему малышей, если имеются все необходимые документы, разрешающие открытие дежурной группы, прежде всего – согласование с Роспотребнадзором. Если же сад закрыт, воспитанники не посещают его, то и сотрудники должны находиться дома, соблюдая изоляцию.

Кто должен следить за исполнением режима самоизоляции?

- Контроль за соблюдением режима сегодня осуществляет областное министерство общественной безопасности, Роспотребнадзор и органы внутренних дел. Главным образом они пытаются разъяснить людям опасность, убедить их следовать принятым в регионе мерам. В отдельных случаях приходиться обращаться в суд – несколько сотен материалов уже передано для оформления протоколов об административном правонарушении. Но, как вы понимаете, к каждому полицейского не приставишь. Не хотелось бы закручивать гайки. Я надеюсь, люди все-таки поймут, почему сегодня так важно оставаться дома. Если ситуация кому-то кажется абстрактной, то стоит задумать о тех 141 жителе регионе, которые уже попали в больницу с COVID-19. Верю в профессионализм наших врачей, но все-таки шесть пациентов сейчас находится в тяжелом состоянии, около тридцати – в состоянии средней тяжести.

Расскажите поподробнее о назначенных вами выплатах и порядке их получения.

- Мы приняли решение о помощи наиболее уязвимым категориям свердловчан. Как я говорил, единоразовые выплаты до пяти тысяч рублей получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, которые в настоящее время состоят на учете в организациях соцзащиты как нуждающиеся в поддержке. Помощь смогут получить около 70 тысяч семей. Причем выплаты будут предоставляться автоматически, без заявлений и справок. Уже на предстоящей неделе эти меры мы рассмотрим на заседании Правительства. По пять тысяч рублей из бюджета области будут выделены для самозанятых граждан, которые оформили этот статус до 1 апреля 2020 года. Также мы приняли решение о том, чтобы выделить 300 миллионов на предоставление льготных займов для малого и среднего бизнеса, еще 30 миллионов – на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам.

Президент сказал о дополнительных выплатах медикам. Положены ли им данные выплаты? Если нет, то, возможно, будут какие-либо выплаты для них от губернатора?

- Мы стараемся сделать все, чтобы обеспечить индивидуальными средствами защиты в первую очередь именно медиков, чтобы свести угрозы к минимуму. Кроме того, мы приняли решение о дополнительном финансовом поощрении тех медицинских работников, которые работают непосредственно с больными с COVID-19. И медики, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, также учтены в числе получателей этих надбавок. Наш Минздрав сейчас отрабатывает и с главными врачами, и с профсоюзами, и с представителями Медицинской и Общественной палат справедливые, понятные и прозрачные механизмы получения надбавок. Надеюсь, решение будет приемлемым для всего медицинского сообщества. Если же обнаружатся, как принято говорить, перегибы на местах, оперативно поправим ситуацию.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован 141 случай заражения коронавирусом. Новые заболевшие – из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. При этом за все время врачам удалось вылечить и выписать 52 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи и пациенты госпитализированы с подозрением на COVID-19: в Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1. Пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализироваться в ГКБ № 40 и ЦГБ № 7 (подробнее)

Сотрудница больницы № 40 Екатеринбурга заразилась коронавирусом. Именно там находится инфекционный блок для больных пациентов (подробнее)

С антисептиком и в масках: фоторепортаж с Пасхального богослужения в Екатеринбурге 2020. Сотни верующих посетили церкви и храмы города несмотря на пандемию коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Боимся за них, как за членов семьи»: на Урале из-за коронавируса закрывается «Хаски-Парк»
Как получить выплаты, обещанные многодетным и малоимущим: отвечает свердловский губернатор
Введут ли в Свердловской области пропуска: отвечает губернатор
Куйвашев VS коронавирус: художница превратила свердловского губернатора в джедая, побеждающего заразу
За сутки медики проверили на коронавирус 2 670 свердловчан
«Есть заболевание сердца»: на Урале разыскивают мужчину с оттопыренными ушами, пропавшего 10 лет назад
«Хотела напугать тех, кто потерял страх»: на Урале электрика оштрафовали на 20 тысяч за фейки о коронавирусе
Семерых уральцев, вернувшихся из Таиланда, через суд заставили отправиться на две недели в обсерватор
Не было спасательных жилетов: уралец не справился с управлением моторной лодкой и утонул
От коронавируса вылечились еще три уральца
«Пяти отказали в посадке из-за температуры»: власти рассказали, почему у прилетевших из Таиланда уральцев забрали паспорта
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Я бы гордился, если мое имя оказалось в списке раскулаченных»
Как на самоизоляции наживаются нелегальные шиномонтажки
Как помочь пожилым родственникам во время самоизоляции: советы психологов
«Будто живу в разных квартирах»: Юлия Михалкова поделилась лайхаками, как не заскучать на самоизоляции
Уральцев, застрявших из-за коронавируса в Турции, вывезут домой 21 апреля
Из горящего дома в Екатеринбурге спасли 70 человек
В Екатеринбург прилетел третий самолет с медицинскими масками из Китая, которые купил бизнесмен Алтушкин
Россиянам хотят раздать по 25 тысяч рублей, инициативу уже поддержали депутаты
Магазины одежды и автосалоны вошли в список отраслей наиболее пострадавших от коронавируса