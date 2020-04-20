Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 20 апреля 2020 года: из Таиланда в Полевской, маски от доброго Алтушкина и подпольное пати

ПОЧТИ ТРЕТЬ БОЛЬНЫХ ВЫЛЕЧИЛИ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у 15 пациентов, которых доставили в Городскую больницу №40. Заболевших коронавирусом обнаружили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Сейчас шесть пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, у 27 – состояние средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. С начала эпидемии в Свердловской области коронавирусом заразился 141 человек, 52 из них полностью вылечились.

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В пятницу, 17 апреля, 54-летний мужчина скончался после коронавируса в Красноуфимске, он при недомогании не стал сразу обращаться к врачам.

Также в ГКБ №40 в Екатеринбурге сотрудница хозяйственной части заразилась коронавирусом, после чего ее изолировали. Закрыта на карантин и Горбольница №1 в уральской столицы. У врачей и пациентов хирургического отделения заподозрили коронавирус.

В это же время в ночь на воскресенье в Екатеринбурге прошли пасхальные службы в православных храмах. При этом, большая часть верующих все-таки прислушалась к совету митрополита Кирилла и отпраздновала Светлое Христово Воскресение дома, посмотрев трансляцию богослужения по телевизору или на сайте «КП-Екатеринбург».

Екатеринбург заполнился людьми в маскахФото: Алексей БУЛАТОВ

С ТРАПА САМОЛЕТА В ОБСЕРВАТОР

В ночь на 19 апреля в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыли из Таиланда 180 жителей Свердловской и Челябинской областей. У пассажиров измерили температуру тела, после чего отвезли в уральский город Полевской в 40 километрах в от Екатеринбурга. Здесь прибывшие из другой страны уральцы проведут две недели в обсерваторе.

При этом, сначала пассажирам сказали, что никуда помещать не будут. Но потом решение было оперативно изменено. По всей видимости, медики и сотрудники Роспотребнадзора решили не рисковать.

На Урале появилась служба бесплатной скорой психологической помощи. В нее могут обратиться люди из любой точки планеты. 00:00 00:00

Корреспондент «КП-Екатеринбург» Мария Трапезникова пообщалась с одной из туристок, которая прилетела на этом рейсе из Таиланда. Все подробности – по ссылке.

ПОСТУПОК

Игорь Алтушкин – не только уральский промышленник и предприниматель из списка Forbes, это еще и известный благотворитель, который в очередной раз решил помочь родному региону в трудное для всего мира время.

Утром, 19 апреля, в аккурат на Пасху, в Екатеринбурге прибыл третий спецборт из Китая, на котором на Урал доставили гуманитарный груз для медиков. Самолет доставил 18 тонн средств индивидуальной защиты.

Это больше двух миллионов одноразовых масок, 14 тысяч очков, больше 10 тысяч защитных комбинезонов. В общей сложности 2,15 миллиона изделий. Груз весом в 100 тонн и стоимостью в 5 миллионов долларов в ближайшие дни развезут по больницам Свердловской и Челябинской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

Третья партия масок прибыла в Екатеринбург. Фото: Фонд Святой Екатерины

ВЕЧЕРИНКИ В ПОДПОЛЬЕ

Все досуговые заведения в Екатеринбурге и Свердловской области закрыты с начала апреля по причине режима самоизоляции.

Местные тусовщики не выдержали спокойной жизни и устроили подпольную вечеринку на дому. Организовал ее в минувшую пятницу бывший арт-директор закрывшихся кинотеатров «Колизей» и «Салют» Стас Словиковский. Запретное пати провели в самом центре Екатеринбурга, тщательно скрывая точное место и время сбора гостей от посторонних.

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Собрались в тесной квартире, выпили, потанцевали под музыку пяти диджеев. О мерах предосторожности речи не шло. А вот теперь закрытой вечеринкой заинтересовалась полиция.

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