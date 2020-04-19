В Екатеринбург прилетел третий самолет с медицинскими масками из Китая, которые купил бизнесмен Алтушкин

19 Апр 2020 2020-04-19T08:29:02+03:00

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Ранним воскресным утром в Екатеринбург прилетел третий спецборт из Китая с гуманитарным грузом для медиков на борту. На нем – порядка 18 тонн средств индивидуальной защиты. Это свыше 2,1 миллиона одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, четыре тысячи масок, 10 тысяч защитных комбинезонов – в целом, более 2,16 миллионов изделий. Все это богатство для медиков Свердловской и Челябинской области заказал меценат и владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин.

- Общий объем груза – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 миллионов единиц изделий на сумму около 5 миллионов долларов США, - рассказывают в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Предыдущие две партии, которые также доставили самолетом из Китая, уже были распределены по больницам. Доставка груза была организована за счет средств владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского, а сами товары выкуплены главой РМК Игорем Алтушкиным.

Напомним, что доставка первого груза для уральских медиков оказалась под угрозой из-за того, что его не пропускали на таможне – Уральское таможенное управление потребовало уплатить налоги и сборы, стоимостью в 30% от стоимости дефицитных на Урале товаров. Однако, к счастью, все обошлось: в дело вмешался полномочный представитель президента России по УрФО Николай Цуканов. Тогда и была достигнута договоренность о том, что партию на Урал привезут, как гуманитарный груз.

Первый самолет приземлился в Екатеринбурге 13 апреля. Партию средств защиты раздали медикам, полицейским и волонтерам.

Напомним. что на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом. При этом 49 человек полностью выздоровели и были выписаны домой.

ИСТОЧНИК KP.RU