Свердловским медикам вручили первую часть средств защиты, которую доставили грузом из Китая
Уральские медики получили первую часть индивидуальных средств защиты, которую накануне самолетом доставили из Китая. Гуманитарный груз распределили на четыре самолета. В каждом их них – тысячи защитных масок, перчаток, костюмов для врачей, полицейских и волонтеров, которые принимают активное участие в борьбе с коронавирусом. Груз разделили по 24 больницам области.
- Средства получат и те специалисты, которые работают на диагностике этого вируса, поэтому, безусловно, это повысит безопасность работы наших медицинских учреждений, нашего персонала и, я полагаю, что всем миром мы справимся с этим заболеванием, - отметил министра здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
Фото: пресс-служба РМК
Так, в ГКБ №40 Екатеринбурга сегодня доставили 150 тысяч одноразовых масок, 400 пар перчаток, 15 тысяч защитных костюмов и 2,5 тысячи защитных очков. Средства защиты сейчас очень нужны – только в одной «сороковой» каждый день используется тысяча защитных костюмов, 10 тысяч бахил и еще тысяча халатов. В ближайшие дни в больницу планируют доставить еще одну партию защиты.
В горбольницу Асбеста также доставили часть груза – 100 тысяч одноразовых масок, 800 защитных костюмов, 300 очков и 10 тысяч перчаток.
Фото: пресс-служба РМК
Напомним, что первый спецборт доставил в Екатеринбург три миллиона масок, 200 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч очков. Это удалось сделать благодаря компаниям РМК, «Сима-Ленду» и Фонду святой Екатерины. Следующий рейс ожидается уже в ближайшие дни. На нем, кроме средств защиты, должны доставить антисептики и бесконтактные термометры – больше 10,6 миллиона единиц изделий на сумму около пяти миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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