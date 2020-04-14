Свердловским медикам вручили первую часть средств защиты, которую доставили грузом из Китая

14 Апр 2020 2020-04-14T14:43:00+03:00

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Уральские медики получили первую часть индивидуальных средств защиты, которую накануне самолетом доставили из Китая. Гуманитарный груз распределили на четыре самолета. В каждом их них – тысячи защитных масок, перчаток, костюмов для врачей, полицейских и волонтеров, которые принимают активное участие в борьбе с коронавирусом. Груз разделили по 24 больницам области.

- Средства получат и те специалисты, которые работают на диагностике этого вируса, поэтому, безусловно, это повысит безопасность работы наших медицинских учреждений, нашего персонала и, я полагаю, что всем миром мы справимся с этим заболеванием, - отметил министра здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Фото: пресс-служба РМК

Так, в ГКБ №40 Екатеринбурга сегодня доставили 150 тысяч одноразовых масок, 400 пар перчаток, 15 тысяч защитных костюмов и 2,5 тысячи защитных очков. Средства защиты сейчас очень нужны – только в одной «сороковой» каждый день используется тысяча защитных костюмов, 10 тысяч бахил и еще тысяча халатов. В ближайшие дни в больницу планируют доставить еще одну партию защиты.

В горбольницу Асбеста также доставили часть груза – 100 тысяч одноразовых масок, 800 защитных костюмов, 300 очков и 10 тысяч перчаток.

Фото: пресс-служба РМК

Напомним, что первый спецборт доставил в Екатеринбург три миллиона масок, 200 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч очков. Это удалось сделать благодаря компаниям РМК, «Сима-Ленду» и Фонду святой Екатерины. Следующий рейс ожидается уже в ближайшие дни. На нем, кроме средств защиты, должны доставить антисептики и бесконтактные термометры – больше 10,6 миллиона единиц изделий на сумму около пяти миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU