«Рассчитывают, что могут быть бессмертными»: уральских тусовщиков, устроивших подпольную вечеринку во время самоизоляции, ищет полиция

В Свердловской области уже не первую неделю идет режим самоизоляции. это значит, что все развлекательные заведения и общепиты, включая бары и ночные клубы, закрыты. Поэтому тусовщики, которых лишили возможности культурно развлекаться, решили рискнуть и устроить вечеринку на дому. Одну из таких в минувшую пятницу провел эпатажный бывший арт-директор кинотеатров «Салют» и «Колизей» Стас Словиковский, который довольно известен в узких кругах.

Тусовка проходила в центре Екатеринбурга, место и время держали в строгой секретности, попасть на нее можно было только по личному приглашению организатора. Объявление о вечеринке Словиковский опубликовал на своей странице во «Вконтакте», однако чуть позже оно было удалено.

Объявление, которое Стас опубликовал на своей странице во "Вконтакте", он позже удалил. Фото: 66.RU

- Зову бесстрашных и свободолюбивых на партизанскую подпольную вечеринку для своих. Секретный квадрат в центре города. Все как положено – блестки, пять диджеев, зеркальные шары и плотный звук, - написал Словиковский. – Приглашения высылаю лично и безвозмездно. Места у нас немного, поэтому нужно подтвердить свое участие, заранее написав мне в «личку». И не забыть захватить с собой алкоголь для себя «и для того парня».

Судя по видео, которое опубликовали наши коллеги с 66.RU, людей в маленькой, тесной квартирке было действительно очень много. Все танцевали, выпивали, веселились – ни о какой предосторожности в виде защитных масок и социального дистанцирования и речи не было.

Тусовщиками уже заинтересовалась полиция – она проводит проверку.

- К большому сожалению, приходится констатировать то, что в нашем обществе есть такая категория людей, которая, мягко говоря, игнорирует процесс самоизоляции, тщетно рассчитывая, что они могут быть бессмертны и что причиной распространения заразной и смертельно опасной инфекции они якобы быть не могут. Очевидно, что пыл такой категории граждан охладит, скорее всего, только когда из соседней квартиры или подъезда, не дай Бог, конечно, начнут выносить гробы, — рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. — По факту появившихся в сети интернет сведений мной подан официальный рапорт, он в установленном порядке уже зарегистрирован в дежурной части. Руководством регионального полицейского главка дано поручение УМВД по Екатеринбургу провести тщательную проверку и в случае подтверждения опубликованных материалов принять комплекс адекватных мер реагирования со всеми вытекающими для любителей ночных фуршетов последствий.

Уральские тусовщики устроили тайную вечеринку во время самоизоляции.Видео: 66.RU

Напомним, что Стас Словиковский известен в Екатеринбурге среди любителей неординарных вечеринок – именно он в 2016 году организовал «BDSM-вечеринку» Blue Velvet, после которой клуб Lynch, где и проводилась тусовка, закрыли. Сам Стас к моменту публикации этого материала журналисту «КП-Екатеринбург» не ответил.

Режим самоизоляции в Свердловской области введен до 30 апреля. Это значит, что горожанам можно выходить из дома только за редким исключением - чтобы выбросить мусор, чтобы выгулять у дома собаку (не дальше 100 метров), чтобы сходить до ближайшего магазина и чтобы, если это необходимо, отправиться на работу. Ни о каких вечеринках речи быть не может. Всех нарушителей сейчас ловит полиция и заводит на них административные протоколы. Так что всем любителям свободы и прогулок до 30 апреля грозят штрафы.

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