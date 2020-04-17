Стало известно, когда в Екатеринбурге закончится бессрочный режим

Похоже режим самоизоляции в Cвердловской области закончится в конце апреля. Об этом несколько минут назад написал глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

- По предварительным оценкам режим повышенной готовности в Свердловской области продлится до 30 апреля, - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, в четверг, 16 апреля Куйвашев продлил режим самоизоляции на неопределенный срок - до особого распоряжения. Глава региона уточнял: это необходимо, чтобы избежать всплеска заболеваемости коронавирусом.

Но уже на следующий день - 17 апреля - глава региона уточнил, что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса был сделан прогноз, что ограничительные меры можно будет снять уже к концу месяца. Но региональные власти все-таки будут отталкиваться от реального положения дел.

Куйвашев поделился, что и сам хочет как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, но пока отменить все ограничения не позволяет эпидемическая ситуация в стране, в частности в Москве.

- Сейчас отказываться от ограничительных мер — просто небезопасно для нас всех, - отметил Куйвашев.

В последнее время самые важные обращения к жителям региона и журналистам Евгений Куйвашев делает через свой Instagram. Фото: личная страница Евгения Куйвашева в соцсети

Также глава региона напомнил о мерах поддержки бизнеса и малоимущих детей. Семьи получат единоразовые выплаты по 5000 тысяч рублей. Кроме того, из бюджета будут выделены 300 млн рублей на предоставление льготных займов для предприятий малого и среднего бизнеса.

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