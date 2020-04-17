По 5 тысяч семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малоимущим: на Урале объявили новые меры поддержки из-за коронавируса

Чтобы снизить последствия от особого режима, в котором Свердловская область живет из-за распространения коронавируса, региональные власти решили ввести дополнительные меры поддержки для людей и бизнеса.

- Прекрасно понимаю, что люди устали сидеть дома в четырех стенах, особенно если это большие семьи, где есть маленькие дети, - говорит Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Понимаю, что и финансово многим семьям тяжело выдержать самоизоляцию. Поэтому в дополнение к действующим федеральным и региональным мерам поддержки я принял ряд новых решений.

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

- 5 тысяч рублей получат самозанятые граждане, которые оформили этот статус до 1 апреля 2020 года;

- до 5 тысяч рублей выплатят многодетным и малоимущим семьям;

- до 5 тысяч рублей выплатят семьям с детьми-инвалидами, которые состоят на учете в органах соцзащиты, как нуждающиеся в господдержке.

В региональном правительстве отмечают, что такую поддержку получат около 70 тысяч семей.

Многие предприятия Свердловской области по-прежнему не могут возобновить работу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ПОЛУЧАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

- 300 миллионов рублей будет выделено на предоставление льготных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- 30 миллионов рублей будет выделено на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам.

Как отмечают в Уральской торгово-промышленной палате, всего сейчас в Свердловской области насчитывается более 200 тысяч субъектов предпринимательства.

- Конечно, такие объемы всю проблему не закроют, но сейчас помогут любые меры, - говорит Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. - Просто подобраны меры, которые могут быть быстро реализованы через инструменты областного фонда поддержки предпринимательства, потому что не так просто сегодня на самом деле какие-то новые финансовые инструменты ввести. Сделано именно то, что можно сделать оперативно на уровне регионального бюджета. Это хорошо и кому-то поможет.

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