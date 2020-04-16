У первоклассников Екатеринбурга учебный год закончится 22 мая, у тех, кто постарше - 29-го

Этот учебный год, наверняка, надолго запомнится современным школьникам и выпускникам Екатеринбурга. И дело не только в том, что сейчас они вынуждены ходить на уроки, не выходя из дома - дистанционно - но и в том, что закончится учебный год чуть позже, чем обычно.

Так, сегодня городской департамент образования прислушался к рекомендациям регионального министерства образования и объявил, что учебный год для первоклассников завершится 22 мая, а для тех, кто учится в классах со второго по 11-й - 29 мая.

- В этом учебном году в столице Урала 13 тысяч 912 школьников оканчивают 9 класс, и 6 тысяч 825 ребят – 11-й, - добавляют в Департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Для сравнения, в прошлом году, первоклассники заканчивали учиться 24 мая. Старшеклассники из 9 и 11 класса - 22 мая. Ну а те, кто учились в классах со 2 по 8-й и в 10-м, уходили на каникулы с 31 мая.

Если же говорить про общегородские праздники «Последний звонок» и «Выпускной вечер», то с ними пока не все ясно. Так, в мэрии сообщают, что даты их проведения будут определены после того, как в Екатеринбурге снимут все ограничения, связанные с распространением коронавируса. По предварительной информации, произойдет это не раньше 30 апреля.

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