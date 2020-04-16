2020-04-16T09:19:40+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции

Новые ограничения касаются граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Олег ГАЛИМОВ
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Режим самоизоляции действует в регионе до 20 апреляРежим самоизоляции действует в регионе до 20 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Об этом глава региона традиционно сообщил в своем Instagram.

- Дорогие уральцы, многие из вас обращали внимание на то, что в Москве ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, чем в Екатеринбурге. При этом некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, к сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми. Это недопустимо, так как очень сильно влияет на распространение новой инфекции, - отметил Куйвашев.

Теперь все, кто вернулся на Средний Урал из вышеуказанных региона, обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию и сообщить о своей поездке по номеру 112 и +7 (343) 312-08-81. А при появлении симптомов ОРВИ — вызвать врача.

evgenykuyvashevevgenykuyvashev
Новый указ губернатора Куйвашева
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Помимо этого в список городов с жесткими ограничительными мерами был включен Красноуфимск, где уже зафиксировано несколько случаев коронавируса. Одним из заболевших стал врач местной больницы, его заразил пациент, который скрыл поездку в столицу России.

- Врач заразился от пациента, который недавно посещал Москву. По возвращению домой мужчина скрыл поездку и поступил в больницу с пневмонией. Позже у него подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Сейчас врач под наблюдением, его состояние удовлетворительное, - рассказал министр здравоохранения области Андрей Цветков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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