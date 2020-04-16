За сутки в Свердловской области нашли еще шесть заболевших коронавирусом

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у шести человек. Данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе – 111 заболевших.

Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района. Кроме того, среди заболевших – жители Москвы и Челябинской области.

- Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, из них трое находятся на аппарате ИВЛ, девяти – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: еще три человека полностью вылечились. Они сдавали двойные анализы на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Поэтому их выписали. И теперь в регионе – 47 выздоровевших.

В связи с резким ростом зараженных в регионе губернатор Куйвашев подписал указ с дополнительными мерами защиты от COVID-19. Во-первых, теперь все, кто приезжает в область из Москвы, Санкт-Петербурга и ближайших к ним областей, обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Во-вторых, в перечень городов, где установлены более жесткие ограничения, вошел Красноуфимск. В-третьих, появились ограничения на прием и размещение детей в детских лагерях и оздоровительных организациях. В-четвертых, ограничение и разрешение деятельности организаций распространяется также на ИП.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 смерти и 2304 выздоровления.