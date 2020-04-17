Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 апреля 2020 года: учимся и поем онлайн, лечимся и сидим дома

ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА СОТНЮ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована еще у 6 человек. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 число заболевших на Среднем Урале составило 111 человек.

Среди новых заболевших – жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района, а также москвичи и челябинцы, которые в разгар пандемии оказались в Свердловской области.

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На сегодняшний день состояние 7 человек врачи оценивают как тяжелое, трое подключены к аппарату ИВЛ, девять пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. Такую информацию «КП-Екатеринбург» сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Также за сутки три человека полностью вылечились от коронавируса. Всего же из больниц домой отправлено уже 47 человек.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

ДЕРЖИМСЯ

В четверг, 16 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции на неопределенный срок до особого распоряжения.

С одной стороны, все надеялись, что ограничения снимут 20 апреля. С другой, по словам главы региона, пока удалось избежать всплеска заболеваемости коронавирусом, поэтому нужно продолжить соблюдение мер предосторожности, чтобы быстрее вернуться к привычной жизни.

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Таким образом, на будущей неделе торговые центры, вузы, школы, кинотеатры, театры, цирк, зоопарк, ЦПКиО, музеи, спортивные клубы и фитнес-центры будут закрыты. Будем надеяться, что к маю ситуация изменится, и регион вернется к привычной жизни.

Также сегодня стало известно, что парад Победы 9 мая в честь 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войны перенесли на неопределенный срок. Все зависит от того, как завершится пандемия. Пока называются следующие даты проведения парада: 24 июня, 2 или 3 сентября.

Дистанционное обучение могут продлить до летаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

УЧИМСЯ ПО СКАЙПУ

Сегодня стало известно, как в Екатеринбурге и Свердловской области проходит дистанционное обучение. Оказалось, что скоростной интернет пока есть не во всех населенных пунктах региона.

При этом, с большей частью проблем, которые возникли при переходе на «удаленку» удалось решить – детям передали во временное пользование гаджеты, а школы оснастили ноутбуками.

Когда и как в Свердловской области будут проводить ОГЭ и ЕГЭ? Когда все уральские школьники будут обеспечены компьютерами и интернетом для дистанционного обучения? Как получить выплату на питание льготным категориям школьников 00:00 00:00

Есть несколько сетевых платформ, которыми пользуются школы Свердловской области. По согласованию между руководством образовательных учреждений, родителями и учителями выбирается формат учебного процесса: либо это видеоконференции, либо письменный краткий разбор заданий, с последующим самостоятельным их выполнением школьниками.

Кстати, нынешний учебный год 2019/2020 завершится для первоклассников – до 22 мая. А для средней и старшей школы – до 29 мая. Также будут скорректированы сроки и порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

17 апреля в 14 часовФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЖИВАЯ МУЗЫКА ОТ «КОМСОМОЛКИ»

Тем временем, студия радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» не простаивает без дела. Для своих слушателей мы запускаем музыкальный проект «Правда. Музыка. Свобода», в рамках которого каждую пятницу для вас будут петь и играть самые оригинальные уральские музыканты – живьем в студии.

Так, 17 апреля, в 14 часов стартует первая серия проекта, которую можно не только слушать, но и смотреть на наших площадках: ВК YouTube.

В эфир придут лидер екатеринбургской группы «Красная скрипка» Александр Рассказов, Андрей Ляшко из группы «Фитнес Оркестр» и Сергей Суховеев из группы «Стиляги NEW».

Наш проект – это не просто живые концерты в студии, его цель – показать музыкальную палитру Екатеринбурга и Свердловской области дня сегодняшнего. Уловить уральский музыкальный акцент, и поделиться современной музыкой Среднего Урала с вами. В эфире – не только песни, но и разговоры по душам.

Присоединяйтесь – 17 апреля в 14 часов на 92.3 fm.