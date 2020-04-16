Выплаты за питание, дистанционное обучение и ЕГЭ 2020: как школы Екатеринбурга и Свердловской области переживают период самоизоляции

Четвертая четверть учебного года 2019/2020 из-за режима самоизоляции проходит в Екатеринбурге и Свердловской области в непривычном формате дистанционного обучения. Коронавирусная эпидемия внесла серьезные коррективы в работу школ.

На вопросы родителей и учеников в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» ответила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

- Нина Викторовна, как в Свердловской области проходит дистанционное обучение? Успели подготовиться?

- С такой ситуацией мы столкнулись впервые. Часть школ ушла на каникулы с 16 марта, часть – с 23-го. До 6 апреля министерство, руководство муниципалитетов и школ готовились к этому периоду.

Сначала определили семьи и учителей, которые не имеют технических средств для обучения через интернет. Потом из резервного фонда области выделили деньги на покупку планшетов и ноутбуков. Их передали родителям школьников во временное пользование.

Нина Журавлева рассказала, как проходит процесс обучения. Фото: Ксения Кривощекова

Большая методическая работа велась через учебно-методические центры, где учителей знакомили с теми образовательными платформами, на которых сегодня можно преподавать тот или иной предмет.

В это же время наши классные руководители и учителя-предметники общались с родителями, знакомили их с тонкостями дистанционного обучения. Главная цель такого формата – сохранение здоровья детей.

- Как устроена система дистанционного обучения в регионе?

- Каждая школа выбирает свою платформу. Реестр этих платформ есть на сайте министерства образования и на сайтах образовательных организаций. Сегодня даже в детских садах проводят занятия с использованием интернет-технологий.

Когда и как в Свердловской области будут проводить ОГЭ и ЕГЭ? Когда все уральские школьники будут обеспечены компьютерами и интернетом для дистанционного обучения? Как получить выплату на питание льготным категориям школьников 00:00 00:00

Дистанционное обучение может проводиться в формате видеоконференции, когда учитель по видеосвязи объясняет ученикам тему. Есть электронный журнал, электронный дневник, «Сетевой город». Там работа строится по принципу: учитель дает и разъясняет задание, а потом ученики его выполняют и высылают на проверку.

Послабления в сдаче ЕГЭ коснутся только девятиклассниковФото: Алексей БУЛАТОВ

- Все сегодня обеспечены нормальным интернетом и техникой?

- Сейчас мы завершаем эту работу. Есть 11 школ, где мы при помощи провайдеров работает над увеличением скорости интернета.

- Многие родители жалуются на большой объем заданий, которые выполняют целыми семьями. А нельзя на период дистанционного обучения убрать из домашних заданий второстепенные предметы: музыку, физкультуру, изобразительное искусство, технологию?

- Обучение проводится по федеральному государственному образовательному стандарту. Есть перечень предметов, которые ребенок должен изучать. Сегодня у школ есть право внести коррективы в образовательную программу своего образовательного учреждения.

Также могут быть изменены рабочие программы учителей. Четвертая четверть - это в основном не изучение нового материала, а закрепление старого. Поэтому часть нагрузки можно перенести на домашнюю работу.

- Что нужно сделать родителям для получения выплат за школьное питание для льготников?

За компенсацией родитель должен обратиться в образовательное учреждение и написать заявление. Документы собрать нужно только тем, чьи дети учатся в 1 – 4 классах. Ведь в этих классах бесплатное питание.

Размер компенсации – средняя стоимость абонемента на питание – это 65 рублей 90 копеек.

- Будут ли какие-то изменения по ЕГЭ и ОГЭ?

- Для 9-классников будет только два обязательных экзамена и не будет экзаменов по выбору. 11-е классы начинают государственную итоговую аттестацию с 8 июня, она продлится до середины июля.

В детских садах пока работают только дежурные группыФото: Алексей БУЛАТОВ

- А педагогов как-то поддержат дополнительными выплатами? Ведь в нынешних условиях на них большая ответственность и объем работы возрос.

- Их зарплата сейчас сохраняется вне зависимости от того, сколько педагог работает. Да, действительно, у учителей сегодня огромная нагрузка, поэтому надо помнить, что стимулирующие выплаты никто не отменял. Она также будут распределяться руководителями образовательных учреждений.

- Губернатор Свердловской области разрешил работать детским садам и дежурным группам. Как вы оцениваете их деятельность сегодня?

- Сегодня 3,5 тысячи детишек ходят в дежурные группы, всего таких групп – 170. Они есть не во всех муниципалитетах области, а только там, где есть работающие предприятия.

Что касается частных детских садов. На прошлой неделе министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов встречался с представителями негосударственных дошкольных учреждений, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности.

Для открытия частного детского сада на период самоизоляции нужно соблюсти несколько условий: разрешение на работу от учредителя детсада. Они понимают, какая это ответственность, поэтому не спешат открывать двери в период пандемии коронавируса. Далее нужно получить разрешение в территориальном Роспотребнадзоре.

Далее – проверить списки людей из семей, которые недавно вернулись из командировок или отпуска. И уже потом руководитель частного детского сада обращается в оперативный штаб Свердловской области для получения разрешения на работу.