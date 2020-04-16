Когда и как в Свердловской области будут проводить ОГЭ и ЕГЭ? Когда все уральские школьники будут обеспечены компьютерами и интернетом для дистанционного обучения? Как получить выплату на питание льготным категориям школьников
Какие частные детские сады имеют право работать в условиях самоизоляции? Отвечает министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Первый заместитель Министр образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева
Когда и как в Свердловской области будут проводить ОГЭ и ЕГЭ? Когда все уральские школьники будут обеспечены компьютерами и интернетом для дистанционного обучения? Как получить выплату на питание льготным категориям школьников