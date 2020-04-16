2020-04-16T10:05:57+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Когда и как в Свердловской области будут проводить ОГЭ и ЕГЭ? Когда все уральские школьники будут обеспечены компьютерами и интернетом для дистанционного обучения? Как получить выплату на питание льготным категориям школьников

Родительский вопросРодительский вопрос

Какие частные детские сады имеют право работать в условиях самоизоляции? Отвечает министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Первый заместитель Министр образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева

Когда и как в Свердловской области будут проводить ОГЭ и ЕГЭ? Когда все уральские школьники будут обеспечены компьютерами и интернетом для дистанционного обучения? Как получить выплату на питание льготным категориям школьников

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