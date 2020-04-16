Парад Победы 2020 в Екатеринбурге перенесли
Президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада Победы 9 мая.
- Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на красной площади, военным парадам в регионах, - говорится в указе президента России.
Владимир Путин отметил, что такое решение было принято в связи с эпидемией коронавируса.
- Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая, - пояснил глава государства.
Парад перенесли из-за пандемии коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
ОФИЦИАЛЬНО
По данным на 16 апреля 2020 года, в России зафиксировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции действует в Свердловской области до особого распоряжения губернатора Евгения Куйвашева.
- Сегодня пандемия коронавируса в Свердловской области находится под контролем, однако ситуация меняется с каждым днем, и пока далека от благоприятной. В последних документах режим введен бессрочно.Действовать он будет до решения об его отмене, - написал в Instagram губернатор.
Кроме этого стали известны даты окончания учебного года на Среднем Урале. Для первоклассников учеба завершится 22 мая 2020 года, для учеников 2-11-х классов – 29 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU