Губернатор Свердловской области: режим самоизоляции продлен бессрочно

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в регионе бессрочно, теперь он будет действовать до особого распоряжения. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram, отвечая на вопросы уральцев.

По словам Евгения Куйвашева, руководство региона внимательно прислушивается к рекомендациям санитарных врачей. Сегодня пандемия коронавируса в Свердловской области находится под контролем, однако ситуация меняется с каждым днем, и пока далека от благоприятной.

- В последних документах режим введен бессрочно, - пишет Евгений Куйвашев. – Действовать он будет до решения об его отмене.

Сейчас в Свердловской области зафиксировано 111 случаев коронавируса. Фото: региональный оперштаб

Это значит, что как минимум всю следующую неделю этот режим будет действовать: людям придется выходить на улицу только по уважительной, причине, а большая часть учреждений, включая школы, университеты, торговые центры, театры и спортивные центры будут закрыты.

Напомним, что изначально режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области действовал до 20 апреля по распоряжению губернатора, а потом регион нужно было пережить еще 10 нерабочих дней до 1 мая. Однако сейчас ситуация изменилась.