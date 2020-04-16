«Комсомолка» запускает серию онлайн-концертов с настоящей уральской музыкой

16 Апр 2020 2020-04-16T11:33:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» запускает серию музыкальных эфиров в Городе свободных людей. Каждую пятницу мы будем встречаться с нашими слушателями на волнах 92.3 FM в Екатеринбурге, 96.6 FM в Нижнем Тагиле, 89.5 FM в Серове, чтобы слушать настоящую музыку, знакомиться с настоящими артистами и общаться на важные темы.

Первый эфир стартует уже завтра, 17 апреля в 14:00. Участниками премьерного онлайн-концерта станут: - Александр Рассказов, группа «Красная скрипка» - Андрей Ляшко, группа «Фитнес Оркестр» - Сергей Суховеев, группа «Стиляги New»

Участники концерта. Фото: КП

«Правда. Музыка. Свобода» — это проект, посвященный оригинальной уральской музыке, целью которого станет поддержка региональной идентичности и знакомство слушателей с талантливыми уральцами. Пообщаться с ними смогут все зрители эфиров и слушатели радиостанции «Комсомольская правда», так что проект станет уникальной площадкой для общения ярких и свободных людей.

Трансляции будут проходить на площадках «Комсомольской правды»: ВК YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU