2020-04-20T17:31:09+03:00
Общество

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя

Теперь купить спиртное в Екатеринбурге будет можно только с 10:00 утра до 19:00 вечера
Евгений Стоянов
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Решение об ограничении продажи горячительных напитков принял глава регионаРешение об ограничении продажи горячительных напитков принял глава регионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области вступил в силу закон, ограничивающий продажу спиртного. Теперь купить алкоголь в Екатеринбурге будет можно только с 10:00 до 19:00 вечера.

Напомним, такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этой инициативе он заявил 20 апреля в ходе принял заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно тексту документа, указ вступает в силу с момента его публикации на официальном интернет портале правовой информации Свердловской области. Там указ Евгения Куйвашева был размещен несколько минут назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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