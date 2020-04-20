В Свердловской области ограничили продажу алкоголя
В Свердловской области вступил в силу закон, ограничивающий продажу спиртного. Теперь купить алкоголь в Екатеринбурге будет можно только с 10:00 до 19:00 вечера.
Напомним, такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этой инициативе он заявил 20 апреля в ходе принял заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно тексту документа, указ вступает в силу с момента его публикации на официальном интернет портале правовой информации Свердловской области. Там указ Евгения Куйвашева был размещен несколько минут назад.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»