Стала известна личность участкового из Екатеринбурга, на которого с ножом напал пациент с COVID-19

«Комсомольская правда» узнала личность участкового из Екатеринбурга, на которого было совершено нападение. В минувшую субботу майор полиции Сергей Урванцев отправился в одну из многоэтажек по улице Волгоградской, чтобы вернуть в инфекционное отделение ГКБ № 40 сбежавшего пациента, у которого подтвердился коронавирус.

Разносчиком опасной инфекции оказался 57-летний мужчина. Возвращаться в палату он не захотел и не придумал ничего лучше, как совершить вооруженное сопротивление.

Майор Сергей Урванцев работает участковым в отделе полиции № 4. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- На законные требования проследовать в инфекционный бокс гражданин среагировал крайне неадекватно. Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения, к сожалению, не обошлось, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Майор Урванцев получил ранение в предплечье и был вынужден вызвать подмогу, прибывший наряд скрутил нападавшего и доставил его в больницу. Что касается самого участкового, то ему госпитализация не потребовалась.

Как рассказали «КП» коллеги пострадавшего, вскоре он вернется на службу.

- Сергей Сергеевич у нас один из лучших в Ленинском районе, - делятся сослуживцы Урванцева. – Зацепило его не сильно, побудет на больничном 1-2 недели. Многие сейчас рассуждают, мог ли он применить табельное оружие. Скорее всего нет, но если бы так произошло, то это был бы отличный урок для тех, кто нарушает карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774258" frameborder="0"></iframe> Следователи завели уголовное дело на мужчину с COVID-19, который напал с ножом на участкового.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Расследованием инцидента уже занимается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

- Допрашиваются свидетели, проводится судебная медицинская экспертиза пострадавшего полицейского, выполняются иные следственные действия, - отметили в СУ СКР региона.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 20 апреля, в Свердловской области проведено 56390 исследований, обследовано 48969 человек. Всего в регионе зафиксировано 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.