Стала известна личность участкового из Екатеринбурга, на которого с ножом напал пациент с COVID-19
«Комсомольская правда» узнала личность участкового из Екатеринбурга, на которого было совершено нападение. В минувшую субботу майор полиции Сергей Урванцев отправился в одну из многоэтажек по улице Волгоградской, чтобы вернуть в инфекционное отделение ГКБ № 40 сбежавшего пациента, у которого подтвердился коронавирус.
Разносчиком опасной инфекции оказался 57-летний мужчина. Возвращаться в палату он не захотел и не придумал ничего лучше, как совершить вооруженное сопротивление.
Майор Сергей Урванцев работает участковым в отделе полиции № 4. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
- На законные требования проследовать в инфекционный бокс гражданин среагировал крайне неадекватно. Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения, к сожалению, не обошлось, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Майор Урванцев получил ранение в предплечье и был вынужден вызвать подмогу, прибывший наряд скрутил нападавшего и доставил его в больницу. Что касается самого участкового, то ему госпитализация не потребовалась.
Как рассказали «КП» коллеги пострадавшего, вскоре он вернется на службу.
- Сергей Сергеевич у нас один из лучших в Ленинском районе, - делятся сослуживцы Урванцева. – Зацепило его не сильно, побудет на больничном 1-2 недели. Многие сейчас рассуждают, мог ли он применить табельное оружие. Скорее всего нет, но если бы так произошло, то это был бы отличный урок для тех, кто нарушает карантин.
Следователи завели уголовное дело на мужчину с COVID-19, который напал с ножом на участкового.Видео: СУ СКР по Свердловской области
Расследованием инцидента уже занимается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
- Допрашиваются свидетели, проводится судебная медицинская экспертиза пострадавшего полицейского, выполняются иные следственные действия, - отметили в СУ СКР региона.
ОФИЦИАЛЬНО
По данным на 20 апреля, в Свердловской области проведено 56390 исследований, обследовано 48969 человек. Всего в регионе зафиксировано 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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