Не хотел ехать в больницу: в Екатеринбурге зараженный коронавирусом набросился с ножом на полицейского

В минувшие выходные сотрудник отдела полиции №4 УМВД по Екатеринбургу получил ножевое ранение от местного 57-летнего жителя, который отказывался от госпитализации в больницу. У него подтвердился коронавирус, поэтому приехали медики вместе с полицией, чтобы доставить его в клинику на лечение.

- На законные требования проследовать в инфекционный бокс ГКБ №40 гражданин среагировал крайне неадекватно, не желая ехать в клинику. Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Участковый сумел отразить атаку, но без ранения, к сожалению, не обошлось. Майор получил травму в районе предплечья. На адрес пришлось вызывать подкрепление.

В итог, пьяного дебошира задержали и усадили в карету скорой помощи. Пострадавшему полицейскому госпитализация не потребовалась. Сейчас полиция проводит проверку, по ее итогам будет принято обоснованное решение.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, на мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание, которое теперь его ждет, - до пяти лет тюрьмы.

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, проводится судебная медицинская экспертиза пострадавшего полицейского, выполняются иные следственные действия, - добавили в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день на территории региона официально зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие, о которых стало известно недавно, - жители Екатеринбурга и Первоуральска. В области до 30 апреля введен режим самоизоляции, всех нарушителей ловят полицейские и составляют на них материалы.