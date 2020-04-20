2020-04-20T16:32:25+03:00
Общество

Губернатор Куйвашев ограничил продажу алкоголя в Свердловской области

Теперь торговать спиртным можно только с 10:00 до 19:00
Мария Трапезникова
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Теперь торговать спиртным можно только с 10:00 до 19:00Теперь торговать спиртным можно только с 10:00 до 19:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении торговли алкоголем на территории всего региона. Об этом он заявил на заседании регионального оперштаба. Теперь можно будет торговать спиртным только с 10:00 до 19:00. За исполнением меры будет установлен тщательный контроль, отметили в оперштабе.

- В последнее время я читал здесь много просьб ограничить продажу алкоголя. Многие обращали внимание, что по вечерам даже возле обычных продуктовых магазинов собираются компаниями, чтобы выпить. Такие злоупотребления, конечно, недопустимы, - рассказал губернатор Куйвашев на своей странице в Instagram. - Нарушается и режим самоизоляции, необходимый в пандемию коронавируса, такое поведение не может не беспокоить жителей соседних домов. Сегодня я принял решение ограничить продажу алкоголя. Поправки в указ о введении режима повышенной готовности уже подписаны. Прошу отнестись к ним с пониманием.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Кроме того, в документе за подписью губернатора указано, что розничная продажа алкоголя будет ограничена и при оказании услуг общественного питания. Указ вступает в силу сразу же, как только его опубликуют на официальном правовом портале Свердловской области.

Такие меры ранее приняли сразу несколько регионов России. В начале апреля ограничили продажу алкоголя в Хакасии (с 10:00 до 15:00), Карелии (с 10:00 до 14:00), Башкирии (с 10:00 до 18:00), Красноярском (с 10:00 до 18:00) и Пермском (с 10:00 до 20:00) краях. «Сухой закон» ввели в Забайкальском крае и в некоторых районах Якутии, включая Якутск.

На это пришлось пойти в связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции. В Свердловской области он продлится, предположительно, до 30 апреля. Это значит, что выходить из дома можно будет только за редким исключением, - а нарушителей будут ловить полицейские и составлять на них материалы.

Также в поправках к указу сказано, что вплоть до 15 мая на территории всего региона запрещена любительская и спортивная охота.

Всего, напомним, на территории Свердловской области официально зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 55 человек медикам удалось поставить на ноги. Остальные находятся под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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