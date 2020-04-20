Губернатор Куйвашев ограничил продажу алкоголя в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении торговли алкоголем на территории всего региона. Об этом он заявил на заседании регионального оперштаба. Теперь можно будет торговать спиртным только с 10:00 до 19:00. За исполнением меры будет установлен тщательный контроль, отметили в оперштабе.

- В последнее время я читал здесь много просьб ограничить продажу алкоголя. Многие обращали внимание, что по вечерам даже возле обычных продуктовых магазинов собираются компаниями, чтобы выпить. Такие злоупотребления, конечно, недопустимы, - рассказал губернатор Куйвашев на своей странице в Instagram. - Нарушается и режим самоизоляции, необходимый в пандемию коронавируса, такое поведение не может не беспокоить жителей соседних домов. Сегодня я принял решение ограничить продажу алкоголя. Поправки в указ о введении режима повышенной готовности уже подписаны. Прошу отнестись к ним с пониманием.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Кроме того, в документе за подписью губернатора указано, что розничная продажа алкоголя будет ограничена и при оказании услуг общественного питания. Указ вступает в силу сразу же, как только его опубликуют на официальном правовом портале Свердловской области.

Такие меры ранее приняли сразу несколько регионов России. В начале апреля ограничили продажу алкоголя в Хакасии (с 10:00 до 15:00), Карелии (с 10:00 до 14:00), Башкирии (с 10:00 до 18:00), Красноярском (с 10:00 до 18:00) и Пермском (с 10:00 до 20:00) краях. «Сухой закон» ввели в Забайкальском крае и в некоторых районах Якутии, включая Якутск.

На это пришлось пойти в связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции. В Свердловской области он продлится, предположительно, до 30 апреля. Это значит, что выходить из дома можно будет только за редким исключением, - а нарушителей будут ловить полицейские и составлять на них материалы.

Также в поправках к указу сказано, что вплоть до 15 мая на территории всего региона запрещена любительская и спортивная охота.

Всего, напомним, на территории Свердловской области официально зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 55 человек медикам удалось поставить на ноги. Остальные находятся под наблюдением.