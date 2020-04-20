2020-04-20T14:39:22+03:00
Общество

Свердловские чиновники потратят два миллиона из бюджета на мониторинг СМИ и соцсетей

Система будет определять, в каких публикациях правительство региона представлено в негативном и позитивном свете
Евгений Стоянов
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Контракт рассчитан до декабря 2020 годаКонтракт рассчитан до декабря 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловское правительство собирается потратить два миллиона бюджетных рублей на мониторинг СМИ, соцсетей, а также Telegram-каналов.

Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Речь идет об «автоматизированной информационно-поисковой системе мониторинга и анализа информационных материалов».

Заказчиком закупки согласно документации к тендеру выступает департамент информационной политики региона. Средства на мониторинг СМИ будут выделены из бюджета Свердловской области.

К подрядчику предъявляется довольно много требований.

В частности, мониторить будет нужно не меньше 10 радиостанций, не менее 40 газет и журналов, а также не меньше 830 интернет-СМИ, содержащих «новостную информацию общественно-политического характера».

- Из числа аккаунтов в социальных сетях: не менее 300 каналов по Российской Федерации (общественные группы с количеством участников от 600 человек, аккаунты политических и общественных деятелей, telegram-каналы общественно-политической направленности, аккаунты СМИ), - говорится в описании к госзакупке.

В системе должны легко находиться материалы по заданным тэгам, например: губернатор Свердловской области, органы исполнительной власти области, деятельность правительства и заксобрания региона, борьба с коррупцией, здравоохранение, образование и другие.

Также система должна уметь распределять материалы по тональности, то есть, делить их на позитивные, нейтральные и негативные.

Победителя аукциона определят уже 23 апреля. Контракт рассчитан на срок до 25 декабря 2020 года.

Мы спросили у департамента информационной политики, зачем именно региону нужна система, которая будет мониторить СМИ и соцсети. К моменту публикации комментарий получить не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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