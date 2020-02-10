Требуют кожаный салон и мощные двигатели: свердловские чиновники собираются потратить 7,5 миллионов на четыре авто

Чиновники из трех уральских муниципалитетов планируют потратить на представительские иномарки 7,439 миллиона рублей. Это следует из трех тендеров, размещенных на портале госзакупок.

Чиновники из Талицкой администрации в своих пожеланиях написали, что хотят ездить по своим служебным делам на автомобилях не старше 2020 года выпуска. В пояснительной документации к аукциону говорится, что одна из легковушек должна быть белой, а другая черной. Чиновники желают, чтобы отделка салона была кожаной. Объем двигателя на иномарках должен быть от 2400 до 2500 см³. Мощность двигателя должна варьироваться в пределах от 180 до 190 лошадиных сил. Также чиновники требуют двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и круиз-контроль.

На вопрос потенциального поставщика на портале госзакупок чиновники ответили, что их «хотелкам» соответствует автомобиль Hyandai Sonata.

На эти нужды из бюджета Талицкого городского округа планируется потратить 3 802 600 рублей. Прием заявок на аукцион закончится 13 февраля.

Чиновники из администрации Каменска-Уральского оказались менее привередливы. В пояснении к тендеру они сразу указали, что желают видеть в своем гараже Toyota Camry. Авто должно быть 2020 года. Машина должна быть черного цвета и заказчик даже объяснил, почему. Оказывается таким способом можно сэкономить на мойке.

- Черный цвет автомобиля позволяет оставаться ему в видимой чистоте длительное время, так как на нем менее заметна пыль и грязь, что сокращает расходы на автомойку, - уточнили в управлении городского хозяйства Каменска-Уральского.

Двигатель должен быть не меньше 150 и не больше 200 «лошадей». Это требование чиновники также объяснили заботой о бюджете. Дело в том, что такой «движок» «отличается превосходной экономичностью и высокой тягой в режиме низких оборотов».

На покупку новенькой Toyota Camry планируется потратить 1,5 млн. рублей. Победитель конкурса определится 12 февраля.

А вот чиновники из Краснотурьинска в этом году уже стали счастливыми обладателями новой Toyota Camry. 29 января был заключен контракт на покупку легковушки. На одну Camry МУП «Управление хозяйственным обслуживанием» города Краснотурьинска потратил 2,137 миллиона бюджетных денег.

Недавно мы писали, что администрация Екатеринбурга собирается потратить 18 миллионов рублей на 10 новеньких авто.