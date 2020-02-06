2020-02-06T12:20:22+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга потратит 18 миллионов на 10 новых иномарок

В апреле прошлого года администрация города потратила на машины аналогичную сумму
Евгений Стоянов
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На портале госзакупок приведены требования к иномаркамНа портале госзакупок приведены требования к иномаркамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга планирует закупить 10 новых автомобилей Toyota Camry. На это собираются потратить 18 миллионов рублей.

- Поставка легковых автомобилей для нужд муниципального бюджетного учреждения «Автобаза администрации города Екатеринбурга», - уточняется в описании к тендеру, размещенному на портале госзакупок.

Там же приводятся и требования к машинам. Они должны быть абсолютно новыми, иметь серебристый цвет, дорожный просвет должен быть не меньше 155 мм, а мощность двигателя - не меньше 181 лошадиной силы. Также заказчик требует, чтобы иномарки имели автоматическую коробку передач и передний привод. Чтобы представители администрации могли быстро ездить, заказчик уточнил, что иномарки должны развивать скорость не меньше 210 км/ч. Разгоняться до 100 километров в час легковушки должны не медленнее, чем за 9,9 секунды.

Интересно, что в апреле прошлого года мэрия Екатеринбурга уже закупала 10 автомобилей за 18 миллионов рублей. Тогда требования заказчика удовлетворили автомобили Toyota Camry. Победителем аукциона, предоставившего мэрии новенькие машины, стала компания «Альянс Мотор Екатеринбург».

Срок окончания для подачи заявок к новому конкурсу от мэрии закончится 13 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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