2020-02-16T13:27:51+03:00
Происшествия

«Скончалась, не приходя в сознание»: число погибших после взрыва на заводе в Первоуральске достигло трех человек

62-летняя Ольга Бабина скончалась сегодня утром
Евгений Стоянов
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ЧП на предприятии произошло утром 13 февраляЧП на предприятии произошло утром 13 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число жертв, погибших после взрыва на заводе «Русский хром-1915» в Первоуральске, достигло трех человек. Напомним, ЧП произошло 13 февраля в половине девятого утра. При переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Пострадали трое рабочих. Двоих из них – Евгения Никонова и Ольгу Бабину доставили в реанимацию городской больницы Первоуральска. Третью пострадавшую на вертолете увезли в Екатеринбург. У всех рабочих были сильнейшие ожоги тела. У двоих из них этот показатель составил 96%.

Первым в реанимации городской больницы Первоуральска скончался 58-летний Евгений Никонов. На следующий день умерла женщина, доставленная в 40-ю больницу Екатеринбурга. Третей жертвой термических ожогов стала 62-летняя Ольга Бабина.

- Пациентка скончалась сегодня утром, не приходя в сознание, - рассказали «КП-Екатеринбург» в больнице Первоуральска.

Информацию о гибели третьего рабочего подтвердил и пресс-секретарь предприятия «Русский хром-1915» Всеволод Орешкин.

- Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Со своей стороны мы выполним перед ними все социальные гарантии, - рассказал Орешкин в разговоре с «КП».

Также он уточнил, что суммы компенсаций, которые получат семьи погибших, разглашаться не будут.

Инцидент произошел в цехе пароснабжения. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Инцидент произошел в цехе пароснабжения. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». В пресс-службе ведомства уточнили, что после гибели людей часть уголовной статьи будет переквалифицирована на более суровую. По ней виновному будет грозить уже до пяти лет колонии.

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Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье

Предприятие «Русских хром 1915», где погиб 58-летний рабочий Евгений Никонов, выплатит материальную компенсацию его семье. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь компании Всеволод Орешкин (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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