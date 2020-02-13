Одну из пострадавших при взрыве в Первоуральске на вертолете доставили в Екатеринбург

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:11:05+03:00

ЧП не отразилось на работе предприятия "Русский хром". Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

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В ожоговый центр больницы № 40 доставили женщину, пострадавшую в пожаре на заводе в Первоуральске. Как сообщили в областной прокуратуре, у женщины ожоги 80% тела.

- Только что женщину доставили в ожоговый центр на вертолете. Остальные пострадавшие остаются в больнице Первоуральска, - рассказали «КП» в пресс-службе больницы № 40.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760522" frameborder="0"></iframe> Следователи прокомментировали взрыв в Первоуральске.Видео: СУ СКР по Свердловской области

На месте ЧП работают следователи СКР, а также прокурор города Владимир Курочкин.

ИСТОЧНИК KP.RU