Одну из пострадавших при взрыве в Первоуральске на вертолете доставили в Екатеринбург
У женщины ожоги 80% тела
ЧП не отразилось на работе предприятия "Русский хром". Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В ожоговый центр больницы № 40 доставили женщину, пострадавшую в пожаре на заводе в Первоуральске. Как сообщили в областной прокуратуре, у женщины ожоги 80% тела.
- Только что женщину доставили в ожоговый центр на вертолете. Остальные пострадавшие остаются в больнице Первоуральска, - рассказали «КП» в пресс-службе больницы № 40.
Следователи прокомментировали взрыв в Первоуральске.Видео: СУ СКР по Свердловской области
На месте ЧП работают следователи СКР, а также прокурор города Владимир Курочкин.
ИСТОЧНИК KP.RU