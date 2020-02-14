2020-02-14T09:54:10+03:00
Происшествия

Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье

У мужчины было обожжено 96% тела
Евгений Стоянов
Поделиться:
ЧП на заводе произошло 13 февраляЧП на заводе произошло 13 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Предприятие «Русских хром 1915», где погиб 58-летний рабочий Евгений Никонов, выплатит материальную компенсацию его семье. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь компании Всеволод Орешкин.

Напомним, ЧП произошло 13 февраля в половине девятого утра. При переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Пострадали трое рабочих. Двоих из них – Евгения Никонова и 62-летнюю Ольгу Бабину доставили в реанимацию городской больницы Первоуральска. Третью пострадавшую на вертолете доставили в Екатеринбург.

- Руководство и коллектив АО «Русский хром» выражает соболезнования семье и близким погибшего. Семье будет оказана материальная помощь, - рассказал Орешкин.

Какие именно сумма будет выплачена семье Никонова, в пресс-службе компании пока не уточнили.

Также Всеволод Орешкин добавил, что предприятие полностью оплатит похороны Евгения Никонова. Мужчина скончался утром 14 февраля в реанимации городской больницы Первоуральска. У него было обожжено 96% тела.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду» - Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье
Прокуратура: в Екатеринбурге растет уровень преступности
Он в коме: в Екатеринбург из глубинки на вертолете доставили ребенка с ожогами
Ургант связал автомобильные номера с кодом «666» со «скверными беспорядками» в Екатеринбурге
Торговали под видом интернет-магазина: в Екатеринбурге будут судить банду закладчиков
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Уральская модель Дарья Клюкина выпустила клип ко Дню святого Валентина
«Автомобилист» в домашнем матче уступили финскому «Йокериту»
Жгли костер и танцевали: в Екатеринбурге проводили зиму по-армянски
Два автобуса в кювете и 100 пострадавших: в Екатеринбурге провели учения по ликвидации последствий крупной автоаварии
В Екатеринбурге метрополитен потерял за год два миллиона пассажиров
Власти Екатеринбурга утвердили проект новой развязки у «Калины»
Рост ВВП в России зависит от успешности нацпроектов
В Свердловской области оказались самые недорогие санатории
Притворился пассажиром: на Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
Истории: в России жизнь людей с ВИЧ похожа на ад
Финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге
«Не все половинки смогли оценить»: студент из Екатеринбурга записал признание в любви с помощью азбуки Морзе
После взрыва в Первоуральске, где пострадали трое рабочих, СК завел уголовное дело
«Разорвала форму и расцарапала лицо»: на Урале завели дело на женщину, напавшую на полицейского
Абоненты МТС получат подарки от «Биглиона», «ДоДо Пиццы» и BlackStar Burger