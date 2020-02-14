Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:54:10+03:00

У мужчины было обожжено 96% тела

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Предприятие «Русских хром 1915», где погиб 58-летний рабочий Евгений Никонов, выплатит материальную компенсацию его семье. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь компании Всеволод Орешкин.

Напомним, ЧП произошло 13 февраля в половине девятого утра. При переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Пострадали трое рабочих. Двоих из них – Евгения Никонова и 62-летнюю Ольгу Бабину доставили в реанимацию городской больницы Первоуральска. Третью пострадавшую на вертолете доставили в Екатеринбург.

- Руководство и коллектив АО «Русский хром» выражает соболезнования семье и близким погибшего. Семье будет оказана материальная помощь, - рассказал Орешкин.

Какие именно сумма будет выплачена семье Никонова, в пресс-службе компании пока не уточнили.

Также Всеволод Орешкин добавил, что предприятие полностью оплатит похороны Евгения Никонова. Мужчина скончался утром 14 февраля в реанимации городской больницы Первоуральска. У него было обожжено 96% тела.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU