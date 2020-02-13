«Ожоги 96% тела»: врачи рассказали о состоянии рабочих, получивших травмы на заводе в Первоуральске

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:01:46+03:00

Медики борются за жизнь пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас они находятся в реанимации

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Врачи рассказали о состоянии рабочих, которые получили обширные ожоги тела после короткого замыкания на заводе в Первоуральске. Сейчас в реанимационном отделении находится 59-летний мужчина по имени Евгений, а также 63-летняя женщина по имени Ольга. Третью женщину на вертолете доставили в 40-ю больницу в Екатеринбург.

- У обоих пострадавших обожжены 96% тела. Повреждена практически вся поверхность тела. Сейчас обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказал «КП» источник в больнице города Первоуральска.

До этого в региональной прокуратуре рассказывали, что у пострадавших повреждены 80% тела.

Напомним, ЧП произошло 13 февраля в половине девятого утра на заводе «Русский хром 1915».

- В 8:30 при переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Пострадали три рабочих, сейчас все они были госпитализированы в больницу, - рассказывал пресс-секретарь организации Всеволод Орешкин.

На завод выезжало руководство местного СКР и прокуратуры. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU