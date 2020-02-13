«Ожоги 80% тела»: в Первоуральске во время короткого замыкания пострадали трое рабочих

В Первоуральске в результате взрыва пострадали трое рабочих. У них обожжено 80% тела. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе предприятия «Русский хром 1915», где произошло ЧП, все случилось сегодня в половине девятого утра.

- В 8:30 при переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Пострадали три рабочих, сейчас все они госпитализированы в больницу. Все трое пострадавших имели необходимые допуски и разрешения, - рассказал пресс-секретарь организации Всеволод Орешкин.

Сейчас проверкой трагедии занимается следственный отдел СКР Первоуральска.

- Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали три человека (две женщины и один мужчина), которые получили обширные ожоги тела, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают руководство и сотрудники следственного отдела Первоуральска.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и представители администрации предприятия, истребована документация технического характера, а также касающаяся соблюдения правил техники безопасности на производстве. – добавили в СКР.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что замыкание произошло в помещении отдельно стоящей подстанции цеха пароснабжения.

- Возгорания и угрозы экологической безопасности нет, основные технологические процессы не нарушены, - добавили в прокуратуре.

На место происшествия выехал прокурор Первоуральска Владимир Курочкин.

По итогам доследственной проверки СКР примет обоснованное решение.

Позже стало известно о состоянии пострадавших. Двое из них находятся в городской больнице Первоуральска. У них обожжены 96% тела. Третью женщину доставили в больницу в Екатеринбург. Также мы опубликовали имена и фамилии двоих пострадавших, которые сейчас находятся в больнице Первоуральска.

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