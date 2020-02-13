Стали известны имена пострадавших при взрыве в Первоуральске
Стали известны имена пострадавших при взрыве в Первоуральске на предприятии «Русский хром». Речь и 58-летнем Евгении Никонов и 62-летней Ольге Бабиной.
Следователи прокомментировали взрыв в Первоуральске.Видео: СУ СКР по Свердловской области
- Евгений и Ольга находятся в тяжелом состоянии в больнице Первоуральска. Третью потерпевшую на вертолете доставили в Екатеринбург, в ожоговый центр больницы № 40. У всех потерпевших ожоги третьей степени, - рассказал источник «КП».
Напомним, что в одном из цехов предприятия прогремел взрыв из-за короткого замыкания.
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