13 Февр. 2020 2020-02-13T11:58:59+03:00

Евгений Никонов и его коллега находятся в реанимации с 96% ожогов тела

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Стали известны имена пострадавших при взрыве в Первоуральске на предприятии «Русский хром». Речь и 58-летнем Евгении Никонов и 62-летней Ольге Бабиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760522" frameborder="0"></iframe> Следователи прокомментировали взрыв в Первоуральске.Видео: СУ СКР по Свердловской области

- Евгений и Ольга находятся в тяжелом состоянии в больнице Первоуральска. Третью потерпевшую на вертолете доставили в Екатеринбург, в ожоговый центр больницы № 40. У всех потерпевших ожоги третьей степени, - рассказал источник «КП».

Напомним, что в одном из цехов предприятия прогремел взрыв из-за короткого замыкания.

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ИСТОЧНИК KP.RU