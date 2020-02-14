2020-02-14T09:02:19+03:00
Происшествия

Тело было обожжено на 96%: в Первоуральске умер один из рабочих, пострадавших после взрыва на заводе

СКР собирается изменить статью на более тяжкую
Евгений Стоянов
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Евгению Никонову было 58 лет. Фото: соцсетиЕвгению Никонову было 58 лет. Фото: соцсети
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В Первоуральске умер один из рабочих, пострадавших во время взрыва на предприятии. Погибшим оказался 58-летний Евгений Никонов. Напомним, ЧП произошло 13 февраля в половине девятого утра на заводе «Русский хром 1915». При переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Пострадали три рабочих. Все они были срочно госпитализированы в больницу. Двоих из них – Евгения Никонова и 62-летнюю Ольгу Бабину доставили в реанимацию городской больницы Первоуральска. Третью пострадавшую на вертолете доставили в Екатеринбург.

После произошедшего следственный отдел СКР по Первоуральску завел уголовное дело. После смерти рабочего уголовная статья будет переквалифицирована на более тяжкую.

ЧП произошло в цехе пароснабжения. Фото: СУ СКР

ЧП произошло в цехе пароснабжения. Фото: СУ СКР

- После вчерашнего инцидента на промышленном предприятии скончался один из трёх пострадавших (мужчина). В связи с этим, при дальнейшем расследовании органами СКР будет решён вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую - с части 1 статьи 143 УК РФ на часть вторую статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой части статьи предусмотрено уже вплоть до 4 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сейчас в больнице Первоуральска находится вторая пострадавшая от взрыва. У нее, как и у погибшего Евгения, тело обожжено на 96%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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