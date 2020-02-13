После взрыва в Первоуральске, где пострадали трое рабочих, СК завел уголовное дело

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:48:06+03:00

Силовики считают, что на заводе был нарушения требований охраны труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

После травмирования рабочих в Первоуральске следователи завели уголовное дело. Напомним, ЧП произошло 13 февраля в половине девятого утра на заводе «Русский хром 1915». При переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Пострадали три рабочих. Все они были срочно госпитализированы в больницу. Двое находятся в реанимации, за их жизни борются врачи.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых кругах региона, уголовное дело заведено по первой части статьи 143 «Нарушение требований охраны труда».

Позже стало известно о состоянии пострадавших. Двое из них находятся в городской больнице Первоуральска. У них обожжены 96% тела. Третью женщину доставили в больницу в Екатеринбург. Также мы опубликовали имена и фамилии двоих пострадавших, которые сейчас находятся в больнице Первоуральска.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду» - Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU