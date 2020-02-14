В Екатеринбурге скончалась еще одна пострадавшая от взрыва на заводе в Первоуральске

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге скончался еще один человек, пострадавший во время взрыва в Первоуральске. Напомним, ЧП произошло 13 февраля в половине девятого утра на заводе «Русский хром 1915». При переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Пострадали три рабочих. Все они были срочно госпитализированы в больницу. Двоих из них – Евгения Никонова и 62-летнюю Ольгу Бабину доставили в реанимацию городской больницы Первоуральска.

Третью пострадавшую на вертолете увезли в Екатеринбург. Ее пытались спасти медики из 40-й больницы. К сожалению, сделать это врачам не удалось.

- После инцидента, произошедшего на предприятии в Первоуральске, где получили электротравму трое рабочих, сегодня утром, 14 февраля, а также днём скончались двое из трёх пострадавших. В связи с чем, при дальнейшем расследовании органами следственного комитета будет решён вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую – а именно «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - уточнили в пресс-службе регионального СКР.

Виновным по этой статье будет грозить до 5 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве. Утром в Первоуральске умер 58-летний Евгений Никонов. У него было обожжено 96% тела.

ИСТОЧНИК KP.RU