ФК «Урал» проиграл «Крыльям Советов» в матче, который открыл пилот А321 Дамир Юсупов

Футболистам из «Урала» в этот день должно было повезти – они не побеждали уже месяц и теряли очки в турнирной таблице Чемпионата России. К тому же игра проходила в День города в родном Екатеринбурге, а поддержать игроков пришли Герои России пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин в компании остальных членов экипажа совершившего жесткую посадку самолета А321 и губернатора Свердловской области. На трибунах собрались 22 304 зрителя – рекорд этого сезона!

Мяч в игру ввел Дамир Юсупов - Герой РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, Дамиру Юсупову дали право открыть матч и запустить мяч в игру – многотысячная толпа болельщиков чествовала его стоя! Но нет … победить не удалось: игроки «Урала» потерпели сокрушительное поражение: матч окончился со счетом 1:3 в пользу гостей из Самары из «Крыльев Советов».

У ворот уральцев часто создавались опасные моментыФото: Алексей БУЛАТОВ

Самарцы впервые за месяц сумели одержать победу, после чего вышли на 10 место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Первый мяч в ворота уральцев забил головой без всякого сопротивления со стороны противника Раду Гынсарь (первый тайм). В начале второго тайма Андрей Панюков сменил Павла Погребняка, но и это не помогло «Уралу».

Не обошлось без паденийФото: Алексей БУЛАТОВ

Второй гол уральцам забил Александр Соболев, который использовал момент, когда вратарь упустил ворота. После этого зрители начали массово покидать трибуны. Следом идет третий гол.

Герой России пилот Дамир Юсупов открывает футбольный матч "Урал" - "Крылья Советов" в Екатеринбурге.Игра прошла в День города-2019 в Екатеринбурге. Видео: Алексей Булатов

Под конец игры от «Урала» забил Панюков, но итог встречи предрешен. Подарка городу от уральских футболистов не получилось.

Отметим, что за игрой губернатор Свердловской области (кстати, большой любитель этого вида спорта) наблюдал в компании экипажа воздушного судна А321, который 15 августа совершили подвиг.

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