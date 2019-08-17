В День города в Екатеринбурге на футбольном матче «Урал» - «Крылья советов» чествовали пилота Дамира Юсупова

В День города-2019 в Екатеринбурге на Центральном стадионе стартовал футбольный матч между «Уралом» и «Крыльями советов».

На игру пригласили Героя России, пилота самолета А321 Дамира Юсупова, который 15 августа посадил неисправный самолет на кукурузном поле в Подмосковье.

Вчера Дамир Юсупов стал Героем РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ

Гостю выпала честь открыть матч под оглушительный рев трибун. Пожав игрокам руки и дав пас, Дамир Юсупов покинул поле, после чего началась игра.

Напомним, что 16 августа президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину званий Герои России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726537" frameborder="0"></iframe> Дамир Юсупов на стадионе "Екатеринбург Арена".Герой России посетил футбольный матчАлексей БУЛАТОВ

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