В День города в Екатеринбурге на футбольном матче «Урал» - «Крылья советов» чествовали пилота Дамира Юсупова
В День города-2019 в Екатеринбурге на Центральном стадионе стартовал футбольный матч между «Уралом» и «Крыльями советов».
На игру пригласили Героя России, пилота самолета А321 Дамира Юсупова, который 15 августа посадил неисправный самолет на кукурузном поле в Подмосковье.
Вчера Дамир Юсупов стал Героем РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Гостю выпала честь открыть матч под оглушительный рев трибун. Пожав игрокам руки и дав пас, Дамир Юсупов покинул поле, после чего началась игра.
Напомним, что 16 августа президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину званий Герои России.
Дамир Юсупов на стадионе "Екатеринбург Арена".Герой России посетил футбольный матчАлексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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