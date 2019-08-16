2019-08-16T22:25:31+03:00
Общество

«Высший пилотаж»: «Спартак» разрешил экипажу самолета А-321 всю жизнь ходить на футбол бесплатно

Речь идет о домашних матчах московской команды
Лев ИСТОМИН
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Фото: Владимир Веленгурин/ВКонтактеФото: Владимир Веленгурин/ВКонтакте
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Руководство московского «Спартака», да и сама футбольная команда, воодушевились подвигом уральских пилотов во главе с бортпроводником Дамиром Юсуповым, которые сумели посадить пассажирский борт А-321 на кукурузном поле в Подмосковье.

- Восхищается мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу, - заявили столичные футболисты.

Дамир Юсупов - давний поклонник столичного "Спартака". Фото: соцсети

Дамир Юсупов - давний поклонник столичного "Спартака". Фото: соцсети

В связи с этим событием ФК «Спартак» представили право всем членам экипажа пожизненно бесплатно посещать домашние матчи футбольной команды.

Особенно растрогало спортсменов то, что командир воздушного судна, Герой России Дамир Юсупов болеет за московский «Спартак». Теперь он вместе со своими коллегами сможет бесплатно посещать игры на стадионе «Открытие Арена».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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