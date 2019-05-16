2019-05-16T15:14:29+03:00
Общество

«От 2 до 10 суток»: в Екатеринбурге арестовали свыше 20 задержанных на стихийном протесте у драмтеатра

Еще у двоих отложили заседания, одно дело прекратили
Маргарита МАХОНИНА
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Всего суд рассмотрел 24 дела об административных правонарушенияхВсего суд рассмотрел 24 дела об административных правонарушенияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил арест задержанным на стихийной акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра Драмы. К ответственности привлекли 21 человека.

- Речь идет о правонарушениях, которые совершили 14 мая. Почти всех задержанных привлекли за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правопорядка. Правда у одного дело переквалифицировали и второй пункт убрали – у Антона Трубина, –сообщили в пресс-службе суда.

Участников акции арестовали на срок от 2 до 10 суток. Всего в суд поступило 24 материала. Два заседания отложили и еще одно прекратили. Решения еще не вступили в законную силу.

Храм-на-драме в Екатеринбурге: противостояние продолжается

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Акция протеста началась вечером 13 мая, после того как утром того же дня горожане обнаружили ограду, которую установили в сквере на месте будущей стройки. Протест длился более 8 часов: участники кидали пластиковые бутылки за ограду и ругались со сторонниками строительства собора. Полиция задержала двух человек, а после покинула территорию.

Среди сторонников строительства храма были спортсмены из академии РМК, которые стояли за оградой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди сторонников строительства храма были спортсмены из академии РМК, которые стояли за оградойФото: Алексей БУЛАТОВ

На следующий день в сквере вновь стали собираться люди: они ломали ограду и выбрасывали ее звенья в реку Исеть. 14 мая полиция задержала 26 горожан. Для этого задействовали 115 сотрудников правопорядка и Росгвардии. Бойцы ОМОН выдавливали людей за территорию сквера. При этом днем губернатор региона Евгений Куйвашев собирал брифинг из-за конфликта, но круглый стол с лидерами сторон не помог.

Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

15 мая акция продолжилась. Рабочие тем временем начали устанавливать крепкий железный забор. Одна из участников – жительница Санкт-Петербурга приковала себя к дереву противоугонной цепью. Остальные пели, танцевали, а поздним вечером, когда ситуация накалилась, стали забрасывать бойцов ОМОН сырыми яйцами, петардами и бутылками. В министерстве безопасности области заявили «ТАСС», что в третий день протеста задержали 33 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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