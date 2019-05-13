2019-05-13T23:30:50+03:00
Общество

«Отпустите!»: у театра драмы в Екатеринбурге начались первые задержания

Противники храма сопротивляются полиции
Данил СВЕЧКОВМаргарита МАХОНИНА
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Задержали уже двух человекЗадержали уже двух человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге начались первые задержания из-за конфликта в сквере у драмтеатра. Корреспонденты «КП»-Екатеринбург сообщают с места событий, что полиция скрутила одного из противников строительства храма Святой Екатерины.

Мужчина пытался сбежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина пытался сбежатьФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он попытался сбежать, но его схватили и посадили в машину. Другие защитники сквера начали стучать по полицейскому автомобилю. Они скандируют: «Отпустите». – передают они.

Ранее полиция задержала одного бойцов РМК, выступающих на стороне строительства храма. Во время задержания началась давка, кто-то распылил баллончик и кинул тяжелый предмет в толпу. Пострадала девушка.

Акция продолжается более шести часов. О том, как она проходит, можно прочесть в трансляции «КП»-Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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