«Отпустите!»: у театра драмы в Екатеринбурге начались первые задержания
В Екатеринбурге начались первые задержания из-за конфликта в сквере у драмтеатра. Корреспонденты «КП»-Екатеринбург сообщают с места событий, что полиция скрутила одного из противников строительства храма Святой Екатерины.
Мужчина пытался сбежатьФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Он попытался сбежать, но его схватили и посадили в машину. Другие защитники сквера начали стучать по полицейскому автомобилю. Они скандируют: «Отпустите». – передают они.
Ранее полиция задержала одного бойцов РМК, выступающих на стороне строительства храма. Во время задержания началась давка, кто-то распылил баллончик и кинул тяжелый предмет в толпу. Пострадала девушка.
Акция продолжается более шести часов. О том, как она проходит, можно прочесть в трансляции «КП»-Екатеринбург.
ИСТОЧНИК KP.RU