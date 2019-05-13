«Это уже война»: на месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге конфликт перешел в противостояние

В Екатеринбурге мирная акция защитников сквера возле Театра драмы, где сегодня ночью огородили площадку для строительства храма святой Екатерины, переросла в прямое противостояние с применением силы со стороны защитников стройки.

Защитники собрались в сквере в 19 часов и сначала вели себя вполне мирно. Через час они стали напирать на заграждения и повалили его, прорвавшись на территорию будущей стройки. Тогда охранники взяли будку в кольцо, не подпуская к ней горожан.

Стороны продолжают противостояниеФото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к 21 часу к Октябрьской площади, где шла акция, стали стягиваться боксеры и бойцы без опознавательных знаков. Все это время полиция никак не реагировала на происходящее. Ближе к 22 часам сторонники храма – бойцы, стали вытеснять защитников сквера на проезжу часть улицы Ельцина, после чего движение на ней оказалось спонтанно перекрыто.

После 22 часов противостояние перешло в активную фазу – людей вышвыривали с территории сквера, пиная и таща за волосы, а полиция по-прежнему не включалась в конфликт, наблюдая за происходящим со стороны.

Ближе к 23 часам на место противостояния прибыли сотрудники ДПС, так как движение по улице было по-прежнему перекрыто. Также здесь появились наряды ППС, которые стали вмешиваться в конфликт. К этому времени бойцы уже поставили на место строительный забор, но часть горожан оказалась в оцеплении.

На месте - почти хаос, никто пока не контролирует ситуациюФото: Алексей БУЛАТОВ

Никто не выпускал горожан, среди которых оказались и журналисты. Отметим, что пресс-службы силовых ведомств никак не комментируют происходящее, обещая дать комментарий по итогам акции.

Ни одна из сторон не желает расходиться. К месту противостояния прибывают бойцы ОМОН. В интернете появилась информация о применении к протестующим слезоточивого газа. Однако корреспонденты «Комсомолки», которые сейчас работают на месте событий, ничего подобного пока не заметили.

На месте остаются бойцы РМКФото: Алексей БУЛАТОВ

Вот несколько комментариев от участников событий. С ними общаются наши корреспонденты.

Алиса:

- Меня схватил один из бойцов за плечо. Очень больно было. Они даже на хрупких девушек готовы были кидаться.

Кристина:

- Шла вдоль забора, один мужик боец схватил меня за руки стал орать в лицо. Я еле вырвалась и сбежала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708516" frameborder="0"></iframe> Первая попытка диалога противоборствующих сторон у Драмтеатра в Екатеринбурге.Автор: Олег Галимов

Илья Перевышнев:

- К нам подлетели несколько человек, бойцов, один из них крикнул «Уходите по доброй воле». Потом непонятно зачем пнул меня в спину. Я возмутился, тогда они вчетвером меня стали крутить и на землю валить. Повредили мне руку. Она сейчас болит.

- Это война, мы никуда не уйдем отсюда, - говорят защитники сквера.

После полуночи у Драмтеатра начались первые задержания из-за конфликта в сквере у Драмтеатра. Корреспонденты «КП»-Екатеринбург сообщают с места событий, что полиция скрутила одного из противников строительства храма Святой Екатерины.

- Он попытался сбежать, но его схватили и посадили в машину. Другие защитники сквера начали стучать по полицейскому автомобилю. Они скандируют: «Отпустите». – передают они.

Ранее полиция задержала одного бойцов РМК, выступающих на стороне строительства храма. Во время задержания началась давка, кто-то распылил баллончик и кинул тяжелый предмет в толпу. Пострадала девушка.

"Комсомолка" ведет прямую трансляцию с места событий.