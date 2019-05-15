2019-05-15T15:46:28+03:00
Общество

Протест в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы девушка приковала себя цепью к дереву

Третий день в столице Урала идет противостояние между теми, кто хочет построить Собор Святой Екатерины и теми, кто хочет сохранить сквер
Данил СВЕЧКОВ
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Посреди дня девушка приковала себя к одному из деревьев рядом с ограждением стройплощадки.Посреди дня девушка приковала себя к одному из деревьев рядом с ограждением стройплощадки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге третий день продолжается противостояние между горожанами, которые не хотят, чтобы на месте сквера в центре города был построен храм святой Екатерины. В понедельник и вторник горожане пытались разрушить забор, огораживающий стройплощадку. Причем, началось все с шуток и смеха, а закончилось настоящим вандализмом. Уже во вторник забор выламывали частями и сбрасывали железные конструкции в Исеть. Что весьма странно, ведь люди пришли бороться за природу... Тогда в ситуацию пришлось вмешаться бойцам ОМОН.

А сегодня, в среду, когда строители стали возводить капитальный забор, одна из активисток Эльвира Комарова, приехавшая из Санкт-Петербурга, приковала себя к дереву в сквере.

Пленница дерева в Екатеринбурге.Девушка, приехавшая из Санкт-Петербурга протестует против вырубки сквера в уральской столицеАлексей БУЛАТОВ

- Я приковала себя противоугонной цепью от велосипеда, - объяснила девушка подошедшим сотрудникам полиции.

Чтобы приковать себя к дереву, девушка использовала противоугонную цепь от велосипеда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы приковать себя к дереву, девушка использовала противоугонную цепь от велосипеда.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики попытались ее освободить и притащили с собой садовые щипцы – однако попытка результатов не дала. Тут же понабежали очевидцы и стали защищать пленницу дерева.

В Екатеринбурге девушка приковала себя к дереву в сквере у Драмтеатра.Пленницу не смогла освободить охранаАлексей БУЛАТОВ

- Что вы делаете? Вы не видите, ей же больно! - истерично закричала случайная прохожая. - Хочет сидеть, пусть сидит!

- Отойдите, - нахмурился сотрудник полиции. - Уважаемые граждане, вы находитесь на строительном объекте. Будьте добры, покиньте данную территорию.

В настоящее время девушку окружили сотрудники полиции и очевидцы. Силовики пытаются уладить вопрос мирно. Однако защитники сквера переходят в активное наступление...

Уже позднее пленницу освободили и отвели в патрульный автомобиль.

После того, как Эльвира сняла противоугонную цепочку от велосипеда, ее посадили в патрульный автомобиль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как Эльвира сняла противоугонную цепочку от велосипеда, ее посадили в патрульный автомобиль.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Девушка пристегнула себя к дереву за пояс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка пристегнула себя к дереву за пояс.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отцеплять девушку от дерева пришли сотрудники полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отцеплять девушку от дерева пришли сотрудники полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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К четырем часам дня у сквера уже собралось немало людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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