2019-05-15T09:48:41+03:00
Общество

На стройплощадке храма на Драме начали устанавливать новый забор

Он в несколько крепче предыдущего
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Спустя два дня забор стройплощадки решили укрепитьСпустя два дня забор стройплощадки решили укрепитьФото: Олег Галимов
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На площадки, выделенной под строительство Собора святой Екатерины, сегодня в раннего утра кипит работа. Нет, возводить храм еще не начали. Пока рабочие устанавливают новый забор. Буровая установка делает по периметру скважины, куда после забьют сваи.

Днем ранее активисты выбросили несколько пролетов в городской пруд Фото: Олег Галимов

Днем ранее активисты выбросили несколько пролетов в городской прудФото: Олег Галимов

- Некогда нам болтать, видите, работой заняты, - коротко бросили суровые мужчины в робе.

Два дня назад место под обитель обнесли ограждением из металлической сетки, но оно не выдержало натиска активистов "за сквер". Горожане спокойно повалили забор, а несколько пролетов даже смогли выломать и утопить в городском пруду.

На вопросы журналистов о ходе работ мужчины отмалчиваются Фото: Олег Галимов

На вопросы журналистов о ходе работ мужчины отмалчиваютсяФото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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