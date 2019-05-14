На площадку будущего Храма-на-Драме привезли сваи
Во вторник вечером у Октябрьской площади в Екатеринбурге вновь начали собираться защитники сквера. Как и вчера, они стали петь песни и танцевать. Как и вчера, им удалось уронить забор, ограждающий площадку, на которой скоро должно начаться строительство Храма святой Екатерины. Правда, охранники тут же забор подняли.
В отличие от понедельника, в этот раз на акцию сразу пришло много сотрудников полиции, которые выстроились вдоль забора. Другое изменение – за самим забором защитники сквера обнаружили металлические сваи, которые строители свалили в одну кучу.
– Смотрите, они уже готовятся к стройке! – закричали защитники сквера.
Другое изменение: сегодня охранники убрали загадочную зеленую палатку, которую накануне вечером охраняли плотным кольцом от прорвавшейся толпы, будто там находилось что-то очень важное. Изначально была версия, что внутри спрятано место, подготовленное под закладку первого камня храма. Но, когда охранники убрали палатку, выяснилось, что внутри… нет ничего.
К месту встречи защитников сквера прибыло много сотрудников полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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