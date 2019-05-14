На площадку будущего Храма-на-Драме привезли сваи

14 Май 17:20 2019-05-14T17:23:52+03:00

В понедельник этих свай в сквере еще не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Во вторник вечером у Октябрьской площади в Екатеринбурге вновь начали собираться защитники сквера. Как и вчера, они стали петь песни и танцевать. Как и вчера, им удалось уронить забор, ограждающий площадку, на которой скоро должно начаться строительство Храма святой Екатерины. Правда, охранники тут же забор подняли.

В отличие от понедельника, в этот раз на акцию сразу пришло много сотрудников полиции, которые выстроились вдоль забора. Другое изменение – за самим забором защитники сквера обнаружили металлические сваи, которые строители свалили в одну кучу.

– Смотрите, они уже готовятся к стройке! – закричали защитники сквера.

Другое изменение: сегодня охранники убрали загадочную зеленую палатку, которую накануне вечером охраняли плотным кольцом от прорвавшейся толпы, будто там находилось что-то очень важное. Изначально была версия, что внутри спрятано место, подготовленное под закладку первого камня храма. Но, когда охранники убрали палатку, выяснилось, что внутри… нет ничего.

К месту встречи защитников сквера прибыло много сотрудников полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU