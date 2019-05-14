2019-05-14T17:23:52+03:00
Общество

На площадку будущего Храма-на-Драме привезли сваи

Защитники сквера, вновь пришедшие к забору, опасаются, что скоро начнутся строительные работы
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments51
В понедельник этих свай в сквере еще не было.В понедельник этих свай в сквере еще не было.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во вторник вечером у Октябрьской площади в Екатеринбурге вновь начали собираться защитники сквера. Как и вчера, они стали петь песни и танцевать. Как и вчера, им удалось уронить забор, ограждающий площадку, на которой скоро должно начаться строительство Храма святой Екатерины. Правда, охранники тут же забор подняли.

В отличие от понедельника, в этот раз на акцию сразу пришло много сотрудников полиции, которые выстроились вдоль забора. Другое изменение – за самим забором защитники сквера обнаружили металлические сваи, которые строители свалили в одну кучу.

– Смотрите, они уже готовятся к стройке! – закричали защитники сквера.

Другое изменение: сегодня охранники убрали загадочную зеленую палатку, которую накануне вечером охраняли плотным кольцом от прорвавшейся толпы, будто там находилось что-то очень важное. Изначально была версия, что внутри спрятано место, подготовленное под закладку первого камня храма. Но, когда охранники убрали палатку, выяснилось, что внутри… нет ничего.

К месту встречи защитников сквера прибыло много сотрудников полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К месту встречи защитников сквера прибыло много сотрудников полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полпред Президента о скверах Екатеринбурга: «Решения должны приниматься в диалоге с населением»
Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому
До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение
В Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 % годовых на остаток по картам «Копилка»
Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»
По факту гибели подростка в Первоуральске возбудили уголовное дело
Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест
Проиграли суды и остались должны: «Уральские пельмени» возместят Нетиевскому расходы на адвоката
В Екатеринбурге на третий день протеста в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек
В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира
На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки
На проспекте Ленина в Екатеринбурге сбили мотоциклиста
В Екатеринбурге задержали наркодилершу с 300 дозами героина
Ректоры вузов Екатеринбурга просят защитить студентов от участия в акциях против Храма-на-Драме
В Екатеринбурге в третий день протеста против строительства храма задержали более 25 человек
Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды
На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков
Третий день протеста в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы начались задержания
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала сторонников сохранения сквера возле Драмтеатра