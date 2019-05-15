«26 задержаны, 3 госпитализированы»: второй день протестов против строительства храма в Екатеринбурге в фотографиях

Рабочая неделя в Екатеринбурге началась с конфликта. В понедельник утром местные жители обнаружили, что их излюбленное место прогулок, сквер в центре города, огорожен забором – застройщики, обещавшие построить на его месте храм святой Екатерины, приступили к подготовке стройплощадки. Не всем горожанам это по нраву, поэтому в понедельник вечером около тысячи человек обрушили забор, после чего охранникам стройплощадки пришлось спешно его восстанавливать. Противостояние тех, кто «За сквер» и тех, кто «За храм» продолжилось и во вторник.

На акцию в защиту сквера пришли также люди с детьми.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕГОВОРЫ ПРОВАЛИЛИСЬ

– Вчерашнее столкновение вызывает серьезную озабоченность. И мы скорбим в связи с тем, что вопрос строительства кафедрального собора пытаются использовать для эскалации гражданского противостояния, – с таким заявлением на следующее утро выступил протоиерей Максим Миняйло.

От лица главного священника Храма-на-Крови, построенного 16 лет назад неподалеку от сквера, говорила Екатеринбургская епархия. Ответом на стихийный митинг, организованный защитниками сквера, должен был стать молебен, который верующие провели бы вечером во вторник на месте сквера.

В какой-то момент борьба за забор превратилась в некое подобие перетягивания каната.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Ожидаем несколько сотен человек, – рассказал Максим Миняйло. – Новых столкновений не опасаемся. – Просто выйдем помолиться. Это место уготовано под храм. И мы хотим своей молитвой облегчить путь строителей. В том числе помолимся и за тех, кто против храма. Я много раз об этом говорил, что, может быть, не сами противники строительства, может, их дети и внуки, но все равно придут в этот храм.

В епархии также отмечали, что за последние девять лет по требованию недовольных жителей Екатеринбурга уже дважды менялось место строительства храма святой Екатерины. И это правда. В 2010 году его хотели построить на историческом месте – в центре города, где он и стоял почти с самого основания города и до того момента, как его снесли большевики в 1930-х. Но для этого пришлось бы разрушить полюбившийся горожанам фонтан.

Люди тогда вышли на митинг. Поэтому застройщики решили построить храм в другом месте – на искусственном острове в центре городского пруда. Но горожане снова стали устраивать акции. На этот раз в защиту пруда. Застройщики опять пошли им навстречу и перенесли будущую стройплощадку в сквер на берегу пруда. И снова недовольные горожане вышли на улицу.

– А ведь раньше противники храма говорили: «Мы согласны на любое место, только не в акватории пруда». Эти слова зафиксированы, – отмечает протоиерей Максим Миняйло.

Защитникам сквера удалось вырвать около 100 метров забора.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине дня стало известно, что власти не стали согласовывать молебен для верующих. Поэтому его решено было отменить. Тем временем на беспорядки в сквере обратил внимание и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он попытался помирить две стороны конфликта и пригласил к себе в кабинет на переговоры пять человек, которые «за сквер» и пять человек, которые «за храм». Переговоры продлились больше двух часов, но компромисса участникам найти не удалось. Застройщики и власти отказались временно приостановить стройку и убрать забор. А защитники сквера не обещали, что случившееся в понедельник не повторится.

– Надеюсь, что накал страстей спадет, – сказал по итогам переговоров Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской области. – Из моего опыта: даже когда нет единого мнения, но есть диалог, это уже снижает накал страстей.

Молодые люди разбирали забор на фрагменты и растаскивали по округе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОГРАДУ ОБОРОНЯЛИ БОЙЦЫ ОМОН И РОСГВАРДИЯ

Уже через пару часов после безуспешных переговоров в сквере у ограждения вновь начала собираться толпа. В ней было много молодежи, но и люди старшего поколения присутствовали. Главное отличие в том, что если в понедельник забор обороняли охранники, нанятые застройщиками, и десятки молодых людей крепкого телосложения. То во вторник вечером вдоль ограждения выстроились уже сотрудники полиции и Росгвардии в бронежилетах и касках. Позже к ним добавились еще и бойцы ОМОН.

Сотрудники правоохранительных органов не стремились разогнать толпу. Даже в тот момент, когда защитники сквера снова стали ронять забор, правоохранители лишь помогали быстро восстановить его, что, казалось, только раззадоривало толпу. Скоро группы совсем молодых парней стали буквально вырывать и уносить забор целыми секциями. Их они скидывали у воды и прыгали по ним. Все это сопровождалось одобрительными возгласами людей и аплодисментам.

– Забор только злит людей, – сказал пришедший на акцию депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. – Идет жесткое противостояние. Забор разбирают кусками. ОМОН и охрана стоят в два ряда. Пытающихся прорваться жестко задерживают. Людей больше, чем в понедельник. Тысячи две с лишним.

Среди защитников сквера, как и в понедельник, было много молодежи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к полуночи забор стал короче примерно на сто метров. Образовавшуюся брешь закрыли собой сотрудники полиции и Росгвардии, вставшие плечом к плечу. Позже, при поддержке бойцов ОМОН, правоохранители оттеснили людей и восстановили забор. Однако запасных секций не хватало, поэтому территория, ограждаемая забором, уменьшилась примерно на треть. В процессе несколько раз звучали достаточно громкие хлопки, будто кто-то принес на акцию хлопушки. Также некоторые защитники сквера жаловались на то, что кто-то использовал перцовый газ – около десятка человек зашлись кашлем.

Несмотря на то, что сотрудники полиции лишь удерживали толпу и не стремились ее разогнать, без задержаний все же не обошлось. Нарушителей порядка отводили в полицейский автобус, припаркованный на противоположной стороне сквера. Почти все задержанные были старше 20 лет, однако, по данным правозащитников, нашлось среди них и трое подростков.

Задержанных сотрудники полиции отводили к специальному автобусу, припаркованному вдалеке от места конфликта.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Одному из задержанных, которому около 25-26 лет потребовалась медицинская помощь, – сообщил Никита Томилов, правозащитник. – По предварительным данным, когда его вытянули за пределы ограждения, ему нанесли несколько ударов в область ребер. Человек очень жаловался на сильную боль. Его перевели в отделение «скорой помощи».

В полночь правозащитники сообщали о 13 задержанных, позже полицейские задержали еще одного человека. Но к середине следующего дня областной полицейский главк сообщил, что было задержано 26 человек. Им вменяют «мелкое хулиганство»

К ночи под натиском толпы забор сильно деформировался.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЮДИ СТАЛИ РАСХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ НОЧИ

Вскоре бойцы ОМОН стали выдавливать митингующих подальше от забора. В какой-то момент толпу охватила паника. Люди стали отступать Как только ОМОН выполнил свою задачу и оттеснил собравшихся ближе к Театру драмы, основные события передвинулись к дороге. Часть автомобилистов заблокировала движение по улице Бориса Ельцина.

Сотрудники ДПС сразу же стали просить водителей разворачиваться и выезжать в сторону центра, уже по встречной полосе, чтобы не создавать пробку. Закончилось все тем, что бойцы ОМОН заблокировали все нерегулируемые пешеходные переходы, чтобы восстановить бесперебойное движение машин.

Утром в среду застройщики начали устанавливать капитальное ограждение вокруг сквера.Фото: Олег Галимов

В понедельник защитники сквера не уходили до пяти утра. Во вторник все стали расходиться уже после второго часа ночи. Однако вслед за этим в социальных сетях появился призыв – защитники сквера предложили собраться еще и в третий раз, но уже следующим вечером. А утром в среду строители начали сооружать вокруг сквера капитальный забор. Тогда же сотрудники полиции задержали группу молодых людей, которые попытались поставить палатку рядом с забором. А в департаменте здравоохранения уточнили, что после акции в больницу попали три человека.

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