2019-05-15T11:03:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге полиция задержала молодых людей, которые ночевали в палатке у Театра драмы

Их отвели в полицейский автобус для «оформления формальностей»
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: взято у 66.RUФото: взято у 66.RU
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В Екатеринбурге продолжается стихийная акция против строительства собора Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Ночью 15 мая основная масса участников разошлась по домам, однако несколько человек заночевали под открытым небом – палатку поставили рядом с забором, которым оградили территорию стройки. Утром к молодым людям пришла полиция.

Активистов, ночевавших в сквере у драмтеатра Екатеринбурга, задержала полиция.Видео: URA.Ru! другой источник

- Меня зовут Иван Наговицын. Я просто гражданин, поэтому и пришел сюда. Поставить палатку мне даже не дали, сказали, что нельзя, - приводят слова одного из активистов URA.Ru.

Полицейские заставили их свернуть палатку. Также молодых людей увели в пазик. Один из сотрудников правопорядка пояснил, что его забрали для «оформления формальностей», и отпустят через 15 минут.

Протест длится третий день Фото: Маргарита Махонина

Протест длится третий день Фото: Маргарита Махонина

14 мая Иван одним из первых стал ломать забор. Он обрушил его еще до начала акции, за что получил замечание от другого участника митинга. Мужчина также вытаскивал и ломал бетонные блоки, к которым крепили ограду.

Молодых людей обещали отпустить через несколько минут Фото: Маргарита Махонина

Молодых людей обещали отпустить через несколько минут Фото: Маргарита Махонина

Акция протеста началась вечером в понедельник, 13 мая и продлилась более 8 часов. Тогда задержали всего двух людей – они дрались и распыляли перцовые баллончики. Полиция вскоре уехала с места событий. На следующий день в сквере снова собрались люди: они ломали забор и скидывали металлические решетки в Исеть. В итоге, полиции пришлось задержать порядка 14 человек. Задержаний стало больше – приехали несколько нарядов ОМОН, которые выдавили активистов с территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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